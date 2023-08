Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές: ενεργοποίηση του Copernicus για χαρτογράφηση πυρκαγιών στην Στερεά Ελλάδα

Για ποιες περιοχές ενεργοποιήθηκε το σύστημα χαρτογράφησης μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές.

-

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περιοχές των Δήμων Θηβαίων, Λεβαδέων, Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και των Δήμων Χαλκιδέων, Διρφύων-Μεσσαπίων της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, οι οποίες επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Η διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές των ανωτέρω Δήμων, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Τα αιτήματα έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση (κωδικοί ενεργοποίησης (ΕMSR687 & EMSR688 ) και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.

