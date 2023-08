Κοινωνία

Missing alert για την εξαφάνιση 32χρονης

Πού εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη της κοπέλας. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Κινητοποίηση έχει προκληθεί στις αρχές από την Τρίτη, εξαιτίας της ενημέρωσης, για την από 21.08.2023 εξαφάνιση 32χρονης από το Βατόλακκο Χανίων Κρήτης.

Συγκεκριμένα, η σχετική ανακοίνωση της οργάνωσης "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Στις 12 Αυγούστου 2023, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Βατόλακκου Χανίων η Ιγγλεζάκη Μαριάννα, 32 ετών. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της Ιγγλεζάκη Μαριάννας στις 21 Αυγούστου 2023, και προχώρησε σήμερα, στις 22 Αυγούστου 2023, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.Η Ιγγλεζάκη Μαριάννα έχει ύψος 1.57 μ., έχει κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μαύρη κοντομάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και μαύρα αθλητικά παπούτσια κατά την εξαφάνισή της. Έφερε μικρό μπεζ σακίδιο πλάτης και φορούσε γυαλιά οράσεως.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple ".

