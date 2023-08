Πολιτική

Γεύμα Μητσοτάκη - Μενέντεζ με... “κυρίως πιάτο” την Τουρκία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ειπώθηκε ανάμεσα στον κραταιό γερουσιαστή των ΗΠΑ και τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

-

Γεύμα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ Ρόμπερτ (Μπομπ) Μενέντεζ, που βρίσκεται στην Αθήνα, παρέθεσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.



Στο γεύμα, στο οποίο παρακάθησαν επίσης η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζόρτζ Τσούνης, συζητήθηκαν οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

Στο δείπνο παρακάθισε επίσης ο Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης και πρώτο θέμα συζήτησης ήταν, όπως είναι λογικό, η τελευταία έκβαση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και οι εκτιμήσεις πάνω στην πολιτική Ερντογάν.

Όπως είναι γνωστό ο κ. Μενέντεζ έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ενώ είναι και ανοιχττά πολέμιος της εμπρηστικής ρητορικής και της προκλητικότητας της Τουρκίας.

Ση χώρα μας βρίσκεται όσο μπορεί συχνότερα όχι μόνο για τις διπλωματικές και πολιτικές του υποχρεώσεις αλλά και για αναψυχή καθώς την προτιμά όσο γίνεται συχνότερα για τις θερινές του διακοπές. Τελευταία φορά παραθέρισε στην Ελλάδα το έτος 2022 στην Ιθάκη μαζί με την σύζυγό του και παρέα προσωπικών του φίλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: 18 σοροί εντοπίστηκαν στον Άβαντα

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Εκκένωση νοσοκομείου: Έγκυος γέννησε καθοδόν σε ασθενοφόρο (εικόνες)

Πάρνηθα - Φωτιά στην Φυλή: Καίγονται σπίτια - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο (εικόνες)