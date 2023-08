Life

Φωτιές: οδηγίες για τα εγκλωβισμένα ζώα

Ποια βήματα πρέπει να κάνει κανείς όταν εντοπίσει εγκλωβισμένο ζώο. Οι οδηγίες από την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία Ζώων.

Η Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς ενημερώνει πως όποιος εντοπίσει εγκλωβισμένο ζώο που του είναι αδύνατο να διασώσει ο ίδιος ή χρειάζεται φορτηγά ή ασθενοφόρο για απεγκλωβισμό μεγάλου αριθμού ζώων να καλέσει άμεσα τα υπηρεσιακά τηλέφωνα του ΥΠΕΣ 2131364020 ή 2131364935.

Επιπλέον, όποιος χρειάζεται πρόσβαση για διάσωση ζώων ή προτίθεται ο ίδιος να διασώσει ζώα με δικό του όχημα σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία μπορεί να καλέσει στα υπηρεσιακά τηλέφωνα του ΥΠΕΣ 2131364020 ή 2131364935.

Παράλληλα, ο Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Dog's Voice θέτει σε λειτουργία το σταθμό πυρόπληκτων ζώων ΠΑΛΑΙ στο Γαλάτσι, ο οποίος δέχεται ζώα που έχουν τραυματιστεί ή βρίσκονται σε κίνδυνο.

Τα ζώα συντροφιάς που καταφθάνουν πρέπει να είναι γνωστό από πού παρελήφθησαν και θα καταχωρούνται με ξεχωριστό κωδικό.

Oσον αφορά παραγωγικά ζώα υπάρχει σχετική συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με συνεργαζόμενο καταφύγιο.

