Λέσβος: βυθίστηκε λέμβος με δεκάδες παράτυπους μετανάστες (βίντεο)

Νυχτερινή επιχείρηση διάσωσης παράτυπων μεταναστών από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, στην θαλάσσια περιοχή του βόρειου Αιγαίου.

Πρωινές ώρες σήμερα, Πλοίο Ανοικτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε στη θαλάσσια περιοχή νότια «ΤΑΡΤΙ» κόλπου Γέρας ν. Λέσβου, πνευστή ακυβέρνητη λέμβο με ικανό αριθμό αλλοδαπών επιβαινόντων.

Άμεσα το πλήρωμα του Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προέβη στην ασφαλή περισυλλογή και διάσωση 46 αλλοδαπών, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στον λιμένα Μυτιλήνης και στη συνέχεια στο χώρο καραντίνας Κ.Υ.Τ. Καρά Τεπέ “ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ”.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης, ενώ η πνευστή λέμβος βυθίστηκε.

