Φωτιά στην Δαδιά - Σακελλαροπούλου: Οδύνη και αγωνία για την απανθράκωση συνανθρώπων μας

Πυρά της αντιπολίτευσης για την διαχείριση των πύρινων μετώπων από την κυβέρνηση και τον εντοπισμό απανθρακωμένων ανθρώπων στον Έβρο.

Οι καταστροφικές πυρκαγιές που πλήττουν την χώρα "άναψαν φωτιές" με την αντιπολίτευση να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση τόσο για την διαχείριση τους όσο και για τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προέβη σε ένα μήνυμα για να εκφράσει την θλίψη της για τον τραγικό θάνατο 18 ανθώπων από την καταστροφική πυρκαγια στον Έβρο.

Αναλυτικά το μήνυμα της Κατερίνας Σακελλαροπούλου:

Με οδύνη βλέπουμε τις πυρκαγιές να μαίνονται στον Έβρο, την Αττική, τη Βοιωτία, την Εύβοια, με αγωνία παρακολουθούμε τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλονται για την κατάσβεσή τους. Οδύνη και αγωνία που γίνονται οξύτερες στην τρομερή είδηση της απανθράκωσης πολλών συνανθρώπων μας στο δάσος της Δαδιάς. Συγκλονισμένοι από την τραγωδία, πενθούμε για τον χαμό τους, για τις δυσαναπλήρωτες απώλειες των συμπολιτών μας, για την καταστροφή της φύσης, θλιβόμαστε για την αδυναμία μας να την αποτρέψουμε. Χρέος όλων μας είναι να αναλάβουμε επειγόντως αποτελεσματικές πρωτοβουλίες, ώστε η ζοφερή αυτή πραγματικότητα να μην γίνει η νέα κανονικότητα, αλλά να αντιμετωπισθεί με αποφασιστικότητα και τόλμη.

Πολιτική κόντρα για τις απανθρακωμένες σορούς

Πολιτική κόντρα, με έντονα "πυρά" από την αντιπολίτευση δέχεται η κυβέρνηση για την διαχείριση των πύρινων μετώπων στην χώρα αλλά και για τους ανθρώπους που απανθρακώθηκαν στον Έβρο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε ολη τη χώρα.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, τόνισε ότι ξέσπασαν 65 δασικές πυρκαγιές σε μία μέρα, χαρακτηρίζοντας τις πυρκαγιές της Αττικής (το μέτωπο του Ασπροπύργου και της Φυλής) και της Δαδιάς στον Έβρο, ως τις πιο επικίνδυνες.

Μιλώντας στην ΕΡΤ και απαντώντας στην κριτική, είπε ότι «σχεδιασμός υπάρχει, υπάρχει ένας μηχανισμός αντιμετώπισης των πυρκαγιών» και σημείωσε ότι πρέπει να γίνεται προσαρμογή στα εκάστοτε δεδομένα.

Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με βολές κατά του Κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων ότι "αντί να απολογηθεί για την καταστροφή, ο κ. Μαρινάκης προσβάλλει τους πολίτες".

Πιο συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει:

"Για τέταρτη ημέρα η χώρα βιώνει μια πύρινη κόλαση, με απώλειες συνανθρώπων μας και μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή.

Ωστόσο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, αντί να απολογηθεί για την ανικανότητα του δήθεν επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πυρκαγιές, επέλεξε να επιτεθεί στην αντιπολίτευση.



Είπε ότι "η αντιπολίτευση εργαλειοποιεί τις φωτιές, λες και δεν έγιναν εκλογές".



Με αυτό τον τρόπο, όμως, προσβάλλει πρώτους από όλους τους πολίτες που βιώνουν αυτές τις ημέρες τα τραγικά αποτελέσματα της απόλυτης κατάρρευσης του κρατικού μηχανισμού και οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν έδωσαν λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία.



Το τελευταίο που χρειάζεται η χώρα αυτές τις εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές είναι η αλαζονεία και η αμετροέπεια των κυβερνητικών στελεχών".

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τη σειρά του εξαπέλυσε "επίθεση" με αφορμή τις φονικές πυρκαγιές: "Η χώρα είναι σε πύρινο κλοιό και ο απολογισμός είναι τραγικός. Οι απώλειες ανθρώπινων ζωών μας συγκλονίζουν. Δεν είναι μόνο τα εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης, η τεράστια οικολογική καταστροφή και οι ζημιές σε περιουσίες. Νευραλγικές υποδομές της κρατικής μηχανής και κρίσιμες στρατιωτικές μονάδες τέθηκαν σε κίνδυνο. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί και αντικρίζουμε εικόνες «εμπόλεμης κατάστασης».

Επικρατεί ένα γενικό έλλειμμα ασφάλειας των πολιτών σε πολλαπλά επίπεδα.

Η Κυβέρνηση αποδεικνύει καθημερινά την «επιτελική» της ανεπάρκεια και τη διαχειριστική αναποτελεσματικότητά της.

Η Πολιτική Προστασία, τόσο αναγκαία σήμερα, αλλά τόσο απούσα. Έλλειψη πρόληψης, έλλειψη συντονισμού και κυρίως έλλειψη αντανακλαστικών. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, όταν τα μέτωπα στον Έβρο καίνε εδώ και τέσσερις μέρες. Δεν υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίες και απόσειση ευθυνών στην πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας.

Η Κυβέρνηση ας αφήσει την επικοινωνία και ας αναλάβει τις ευθύνες της πριν να είναι πολύ αργά. Η χώρα και οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν.

Οι σκέψεις μας είναι στο προσωπικό της πυροσβεστικής, των σωμάτων ασφαλείας και στους εκατοντάδες εθελοντές, που καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του κινδύνου και την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Στεκόμαστε στο πλευρό όλων όσοι δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες".

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΚΚΕ, αναφέρει σχετικά με τον τραγικό θάνατο δεκάδων μεταναστών στο δάσος της Δαδιάς:

"Ο θάνατος δεκάδων ξεριζωμένων συνανθρώπων μας, που βρέθηκαν απανθρακωμένοι στο δάσος της Δαδιάς αποτελεί ένα φρικτό πολύνεκρο έγκλημα, που σμπαραλιάζει τις όποιες κυβερνητικές δικαιολογίες ότι στον “πυρήνα του σχεδιασμού” βρίσκεται η προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Οι απανθρακωμένοι στον Έβρο προστίθενται στον μακρύ κατάλογο των προσφύγων και μεταναστών που χάνουν τη ζωή τους στο ταξίδι του ξεριζωμού τους, αναγκασμένοι να πάρουν τις πιο επικίνδυνες διαδρομές για να αποφύγουν την καταστολή και τον εγκλωβισμό που επιβάλλει η πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεων.

Το εκρηκτικό μίγμα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής και της παντελούς έλλειψης πρόληψης και αντιπυρικού σχεδιασμού, γεννάει μόνο νέες τραγωδίες, που τις πληρώνει ο λαός, Έλληνες και μετανάστες, με το πιο βαρύ τίμημα.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης για τα όσα τραγικά βιώνουμε εδώ και μέρες είναι εγκληματικές! Εδώ και τώρα να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστούν οι πυρκαγιές, να σωθούν οι ζωές και οι κόποι του λαού, το περιβάλλον".

