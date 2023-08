Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνουν τα στοιχεία του ΜΕΤΕΟ για τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών στην χώρα μας.

-

Περισσότερα από 400.000 στρέμματα έχουν κατακάψει οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα μας κατά τη διάρκεια των ημερών (Σάββατο - Δευτέρα, 19 - 21.08.2023), όπως προκύπτει από την προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που πραγματοποίησε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών δεδομένων που πραγματοποίησε η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ):

380.000 στρέμματα έχουν καεί στον Έβρο

30.000 στρέμματα έχουν καεί στη Ροδόπη

12.000 στρέμματα έχουν καεί στη Βοιωτία

8.000 στρέμματα έχουν καεί στην Κύθνο

5.000 στρέμματα έχουν καεί στα Ψαχνά

Όπως επισημαίνει η μονάδα METEO, τα παραπάνω δεδομένα αποτελούν προκαταρκτική εκτίμηση και θα αναθεωρηθούν με την οριοθέτηση των πυρκαγιών και τη διαθεσιμότητα υψηλότερης ανάλυσης δορυφορικών δεδομένων.

«Οι δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας από το Σάββατο 19.08.2023, έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δριμύτητα και την έκταση των παραπάνω δασικών πυρκαγιών. Από την μία, δρώντας σωρευτικά, οι θερμές και ξηρές συνθήκες αύξησαν και διατήρησαν σε υψηλά και πολύ υψηλά επίπεδα την ευκολία ανάφλεξης των δασικών καυσίμων, καθιστώντας έτσι εύκολη την έναρξη της φωτιάς και την ανάπτυξη υψηλών θερμικών φορτίων στις πυρκαγιές. Από την άλλη, η ενίσχυση των ανέμων στις περιοχές όπου εκδηλώθηκαν οι πυρκαγιές, ευνόησε τη γρήγορη εξάπλωση τους», τονίζει η ανακοίνωση του METEO/ΕΑΑ, παραθέτοντας διαγράμματα όπου παρουσιάζεται ο εκτιμώμενος ρυθμός εξάπλωσης για τις περιοχές των παραπάνω δασικών πυρκαγιών, όπως υπολογίζεται από δεδομένα των πλησιέστερων αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας METEO/ΕΑΑ.

«Σε όλες τις περιοχές, καταγράφεται σταδιακά και από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου (01.05.2023) η επιδείνωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση της Κύθνου, όπου λόγω των ενισχυμένων βόρειων ανέμων, δυσμενέστερες πυρομετεωρολογικές συνθήκες παρατηρούνται και σε προηγούμενες ημέρες), με την έναρξη των πυρκαγιών να συμπίπτει χρονικά με την περίοδο των χειρότερων συνθηκών, γεγονός που τονίζει την επιτακτική ανάγκη επιχειρησιακής επιτήρησης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας», σημειώνει το METEO/ΕΑΑ.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Πέμπτη: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μεγάλη αναζωπύρωση – σε ετοιμότητα για εκκενώσεις