Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία Κατσουρή: ελεύθερος ο Έλληνας οπαδός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ο κατηγορούμενος οπαδός για εμπλοκή στα αιματηρά επεισόδια στην Νέα Φιλαδέλφεια.

-

Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία στην ανακρίτρια, ο 43χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού που κατηγορείται για συμμετοχή στα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ανακρίτρια και εισαγγελέας ομονόησαν στο ότι δεν πρέπει να κρατηθεί ο κατηγορούμενος, ωστόσο διαφώνησαν ως προς το εάν πρέπει να επιβληθούν όροι στον 43χρονο.

Η εισαγγελέας είχε την άποψη πως ο κατηγορούμενος πρέπει να αφεθεί ελεύθερος χωρίς όρους, ενώ η ανακρίτρια έκρινε ότι πρέπει να του επιβληθεί ο όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα μία φορά το μήνα.

Έτσι την διαφωνία θα λύσει το δικαστικό συμβούλιο.

Ο οργανωμένος οπαδός, που συνελήφθη πριν λίγες μέρες μετά από ένταλμα, αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ισχυρίζεται ότι την Δευτέρα 7 Αυγούστου, όταν έγινε η καταδρομική επίθεση έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, βρισκόταν εκτός Αθηνών. Ο κατηγορούμενος προσκόμισε στην δικαστική λειτουργό στοιχεία, όπως εισιτήρια, αποδείξεις διοδίων, πληρωμές μέσω κάρτας κά, από τα οποία προκύπτει, όπως αναφέρει, ότι από τις 2 μέχρι και τις 8 Αυγούστου βρισκόταν σε διακοπές στη Κεφαλονιά.

Παράλληλα, φαίνεται να επισημαίνει πως έχει αποστασιοποιηθεί από τον σύνδεσμο.

Πριν ξεκινήσει η απολογία, στην ανακρίτρια κατέθεσε η σύντροφος του 43χρονου η οποία επιβεβαιώνει τον κατηγορούμενο, αναφέροντας πως ήταν μαζί στην Κεφαλονιά.

Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς ώστε να εντοπιστούν και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε όσα έγιναν έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 29χρονου Μιχάλη Κατσούρη.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: 18 σοροί εντοπίστηκαν στον Άβαντα

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη - Εκκένωση νοσοκομείου: Έγκυος γέννησε καθοδόν σε ασθενοφόρο (εικόνες)

Πάρνηθα - Φωτιά στην Φυλή: Καίγονται σπίτια - Ανεξέλεγκτο το μέτωπο (εικόνες)