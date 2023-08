Πολιτική

Φωτιές - Μαρινάκης προς αντιπολίτευση: δεν είναι ώρα για “κομματικό ακτιβισμό”

Συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στην Βουλή, προαναγγέλλει το Μαξίμου. Για εξέταση κάθε καταγγελίας για την πρόκληση πυρκαγιών, μιλά το Μαξίμου.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για τον θάνατο συνανθρώπων μας στον Έβρο. Παρά τις συνθήκες συναγερμού και τις ειδοποιήσεις εκκένωσης μέσω του 112, δυστυχώς η παραμονή τους στο δάσος της Δαδιάς απεδείχθη μοιραία», αναφέρει σε δήλωση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημειώνει σχετικά με τις πολλές φωτιές ανά την Ελλάδα ότι «Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα σε διαφορετικές περιοχές. Όλες οι δυνάμεις βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, δίνοντας τη μάχη με αυταπάρνηση, κατά τη διάρκεια μιας αντιπυρικής περιόδου στην οποία έχει ξεπεραστεί κάθε προηγούμενο στις ημέρες που η χώρα μας βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο (επίπεδο 5) εκδήλωσης πυρκαγιών».

Απαντώντας σε βολές κομμάτων για την διαχείριση της κατάστασης από την Κυβέρνηση, ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι «Την ώρα της μάχης, δεν υπάρχει χώρος για στείρα αντιπαράθεση και κομματικό «ακτιβισμό». Θα έρθει η ώρα του απολογισμού».

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) να ζητήσουν προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Βουλή για τις πυρκαγιές, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανακοίνωσε ότι «Με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων».

«Σε κάθε περίπτωση, η συντεταγμένη ελληνική πολιτεία, μέσω των αρμοδίων αρχών, προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών και εξετάζει κάθε καταγγελία. Φαινόμενα αυτοδικίας ή διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων δεν θα γίνουν ανεκτά», καταλήγει στην δήλωση του ο Παύλος Μαρινάκης.

Νωρίτερα, ο ΣΥΡΙΖΑ, μετά την συνεδρίαση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έκανε λόγο για «ανεπάρκεια και ανικανότητα του δήθεν επιτελικού κράτους του κ. Μητσοτάκη να αντιμετωπίσει για άλλη μια φορά έγκαιρα και αποτελεσματικά τις πυρκαγιές έχει ως αποτέλεσμα η χώρα, από άκρη σε άκρη» και ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη το κόμμα «θα καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, το συντομότερο δυνατό, με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, τον σχεδιασμό της πολιτικής προστασίας και την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης».

Ομοίως, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ενημέρωσε ότι «προτίθεται να καταθέσει αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών για τις πυρκαγιές και την ανάγκη εκπόνησης σύγχρονων σχεδίων πολιτικής προστασίας που θα απαντούν στα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής».

Μετά την δήλωση του Παύλου Μαρινάκη, σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Στεργίου Καλπάκη, αναφέρεται «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι θα γίνει συζήτηση στη Βουλή για τις πυρκαγιές σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών «με πρωτοβουλία» του κ. Μητσοτάκη. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης σύρεται πίσω από το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εδώ και έναν ολόκληρο μήνα για συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, αίτημα που επανέλαβε και σήμερα, για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης είναι «πρωτοβουλία Μητσοτάκη».



Η χώρα καίγεται από άκρη σε άκρη εδώ και τέσσερις ημέρες, συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, η περιβαλλοντική και οικονομική καταστροφή είναι ανυπολόγιστη, αλλά την κυβέρνηση την ενδιαφέρει μόνο η επικοινωνιακή διαχείριση της κατάρρευσης του δήθεν επιτελικού κράτους. Τέλος, για τα αποτρόπαια φαινόμενα αυτοδικίας εναντίον μεταναστών, ας αφήσει τα ευχολόγια ο κ. Μαρινάκης. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία έχει εκθρέψει και έχει αφήσει ανεξέλεγκτη την ακροδεξιά. Το λιγότερο που έχει να κάνει η κυβέρνηση είναι να ζητήσει την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για τις ανατριχιαστικές εικόνες που βλέπουν τις τελευταίες ώρες το φως της δημοσιότητας».

