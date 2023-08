Κοινωνία

'Εβρος: Φωτιά σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά - Θρήνος και αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

"Πύρινος τάφος" έγινε η Δαδιά για παιδιά και ενήλικες. Εκκενώσεις οικισμών και δια θαλάσσης. Συγκλονιστικές εικόνες με πυροσβέστες να περνούν μέσα από τις φλόγες.

Συνεχίζει να μαίνεται ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά που καίει στον Έβρο από το περασμένο Σάββατο, με τις συνέπειές της να είναι δραματικές.

Εκτός από τον τραγικό απολογισμό σε καμένες εκτάσεις και περιουσίες, εντοπίστηκαν νεκροί 18 άνθρωποι μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά στο Δάσος της Δαδιάς.

Λίγο πριν τις 11 το βράδυ άνοιξε η Εγνατία οδός που παρέμενε κλειστή μεταξύ Ροδόπης και Έβρου με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ουρές χιλιομέτρων

Πολλές περιοχές έχουν εκκενωθεί ενώ τελευταία εκκενώθηκε η περιοχή Λεπτοκαρυά Έβρου. Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποιήθηκαν με μήνυμα του 112 ώστε να απομακρυνθούν προς τις Σάπες. Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Λεπτοκαρυά, απομακρυνθείτε προς Σάπες. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απογευμα η επιχείρηση απεγκλωβισμού 43 ατόμων από τη θάλασσα, λόγω του πύρινου μετώπου στην περιοχή Αγίας Παρασκευής και Δικέλλων στην Αλεξανδρούπολη.





Λεωφορείο που μεταφέρει πυροσβέστες στον Έβρο περνά μέσα από τις φλόγες

Δέος προκαλούν οι εικόνες από τη φωτιά στην Αλεξανδρούπολη που κατακαίει την περιοχή, οδηγώντας σε εκκένωση πολλούς οικισμούς, ακόμη και του νοσοκομείου της πόλης. Μεγάλος αριθμός πυροσβεστών, εθελοντών, στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και πλήθος εναέριων μέσων έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες, που μέχρι στιγμής αποδεικνύεται άνιση.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από βίντεο που εξασφάλισε η Voria.gr όπου λεωφορείο, το οποίο μεταφέρει πυροσβέστες περνά κυριολεκτικά μέσα από τις πύρινες γλώσσες με τους επιβαίνοντες να παρακολουθούν τη διαδρομή με κομμένη την ανάσα.

Με συνεχή δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, με δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα διάσπαρτα σχεδόν στο σύνολο του νοτίου τμήματος του Νομού Έβρου, με επιχειρησιακό σχεδιασμό που ανά πάσα στιγμή χρήζει αναπροσαρμογής καθώς οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες διαφοροποιούνται αιφνιδιαστικά, το Πυροσβεστικό Σώμα για τέταρτη ημέρα επιδίδεται σ' έναν εξουθενωτικό και άνισο αγώνα κατάσβεσης της ευμετάβλητης πυρκαγιάς που αφήνει στο πέρασμά της έντονο το αποτύπωμά της.

Η ιδιαιτερότητα της πυρκαγιάς και η δυσκολία της κατάσβεσης

«Είχαμε την ατυχία να εκδηλωθεί πάνω στα μελτέμια του Αυγούστου. Ο έντονος ξηρός αέρας, οι υψηλές θερμοκρασίες, η έντονη ξηρασία που απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού προκειμένου να σβήσει η καύσιμη ύλη που υπάρχει στο διάβα της φωτιάς, είναι χαρακτηριστικά που εντείνουν την εξάπλωση και την ένταση της πυρκαγιάς, δυσχεραίνοντας σε πολλές περιπτώσεις ή καθιστώντας απαγορευτική τη χρήση εναέριων μέσων». Ο δασάρχης Αλεξανδρούπολης, Γιώργος Πιστόλας σκιαγραφεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς με κύρια την επιθετικότητα και τις συνεχείς αλλαγές της κατεύθυνσής της που ενισχύονται από τους ισχυρούς ανέμους.

Το πρώτο μέτωπο εμφανίστηκε στη Μελία τα ξημερώματα του Σαββάτου αλλά διανύοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα μία μεγάλη απόσταση συναντήθηκε και ενώθηκε στην Αισύμη με την πυρκαγιά του δάσους της Δαδιάς που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας. «'Αρα μιλάμε για ένα ενιαίο μέτωπο της πυρκαγιάς με πολλές «γλώσσες» η κίνηση του οποίου συνήθως είναι νοτιοδυτικά. «Γλώσσα» σημαίνει ότι δεν είναι ένας ο κύριος άξονας της φωτιάς αλλά υπάρχουν και παράπλευροι άξονες οι οποίοι στην κορυφή τους έχουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, κινούνται λίγο δυτικά και αρκετά νότια προς τα κάτω. Ενωθήκανε και κατέληξαν πάνω από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Η κεφαλή έσβησε αλλά η ουρά και τα πτερύγια, τα πλευρικά τμήματα της πυρκαγιάς εξαπλώνονται. Η ουρά προς τα πίσω, τα πλευρικά συνήθως κινούνται αριστερά δεξιά, σ' εμάς τώρα πάνε δυτικά. Αυτά είναι τα πάγια χαρακτηριστικά των πυρκαγιών που ενώνονται. Επίσης λόγω του αέρα δημιουργούνται πάρα πολλές κηλιδώσεις. Κηλιδώσεις είναι τα σημεία τα οποία καίγονται όταν πετάγεται μια καύτρα σε απόσταση 200-400 μέτρων δημιουργώντας μία νέα εστία και στη συνέχεια ένα νέο μέτωπο πυρκαγιάς». Εξηγεί ότι «για τη δική μας περιοχή ενώ είχαμε μία πυρκαγιά που ήταν στο ύψος της Μελίας και νοτιότερα δημιουργώντας παράλληλες δεξιά-αριστερά πυρκαγιές, από ένα σημείο και μετά λόγω της έντασης του ανέμου πολλαπλασιάζονται σε έκταση και ένταση με γεωμετρική πρόοδο. Αυτό είναι το πρόβλημα που μας δημιουργεί η ένωση των δύο πυρκαγιών. Αρχίζει και δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλη καμένη έκταση στην οποία εξελίσσεται η φωτιά».

Τα φλεγόμενα μέτωπα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης

«Οι οικισμοί της Πλάκας, ο πρώην οικισμός της Αμφιθέας, Πυλαία-Κοίλα, τα Δίκελλα, η Μεσημβρία είναι τα μέτωπα της τέταρτης ημέρας. Το μεγαλύτερο μέτωπο είναι εντός του πευκοδάσους της Κίρκης, είναι σε εξέλιξη και κινείται είτε νότια είτε δυτικά προς τη Συκορράχη. Στην Κίρκη η φωτιά προέκυψε από τα πλευρά της κύριας πυρκαγιάς που ερχόταν από τη Δαδιά και την Αισύμη και ο οικισμός απειλείται άμεσα.

Στο Κέντρο Υγείας (ΙΚΑ) η λειτουργία του ΤΕΠ του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

Στο Κέντρο Υγείας Αλεξανδρούπολης (ΙΚΑ) έχει μεταφερθεί το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης (ΤΕΠ) μετά την εκκένωση του νοσηλευτικού ιδρύματος που ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Το προσωπικό του ΤΕΠ του νοσοκομείου θα εφημερεύει στο Κ.Υ. χωρίς τη δυνατότητα αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών όπως τα χειρουργικά στα οποία εφόσον είναι ελαφρά θα συνδράμει το ΚΙ.Χ.Ν.Ε. Αλεξανδρούπολης έως και την επιστροφή των ασθενών και του υγειονομικού προσωπικού στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Η μεταφορά των νοσηλευομένων πραγματοποιήθηκε «με απόλυτη τάξη και με απόλυτη επιτυχία», σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας Δημήτρη Βαρτζόπουλο και αποφασίστηκε λόγω του μεγάλου προβλήματος της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που δημιούργησε η φωτιά. Μία εγκυμονούσα, η μοναδική που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου καθώς είναι η πόλη στην οποία διαμένει, έφερε στον κόσμο ένα κοριτσάκι μέσα στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

