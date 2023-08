Σερένα Ουίλιαμς: γέννησε και μας συστήνει το δεύτερο παιδί της (εικόνες)

Η τενίστρια έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της και το συνέστησε στους ακολούθους της, μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια.

Η σπουδαία τενίστρια Σερένα Ουίλιαμς έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της και μαζί με τον σύζυγό της Αλέξις Οχανιάν καλωσόρισαν τη νεογέννητη κόρη τους, η οποία θα ονομαστεί Αντίρα Ρίβερ Οχανιάν, με αναρτήσεις στα social media.

«Καλώς ήρθες πανέμορφε άγγελέ μου», έγραψε η Ουίλιαμς στη λεζάντα ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok και δείχνει την ίδια, τον Οχανιάν και την τετράχρονη κόρη τους Ολίμπια να αγκαλιάζουν τη νεογέννητη.

«Είμαι ευγνώμων που αναφέρω ότι το σπίτι μας γέμισε με αγάπη: ένα χαρούμενο και υγιές νεογέννητο κορίτσι και μία ευτυχισμένη και υγιής μαμά. Αισθάνομαι ευγνώμων», δημοσίευσε ο Οχανιάν στο Twitter.

