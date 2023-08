Κοινωνία

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Απεγκλωβισμός δεκάδων ατόμων από το Λιμενικό (βίντεο)

Από θαλάσσης απομακρύνθηκαν δεκάδες κάτοικοι και παραθεριστές σε περιοχές που βρέθηκαν σε πύρινο κλοιό.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το απογευμα η επιχείρηση απεγκλωβισμού 43 ατόμων από τη θάλασσα, λόγω του πύρινου μετώπου στην περιοχή Αγίας Παρασκευής και Δικέλλων στην Αλεξανδρούπολη.

Σκάφη του Λιμενικού μετέφεραν εγκλωβισμένους από τις παραλίες της Μάκρης, των Δικέλλων και της Αγ. Παρσακευής, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να εκκενώσουν τις περιοχές, αφού οι δρόμοι είναι κλειστοί.

Μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.

