Φωτιές σε Ροδόπη - Βοιωτία: νυχτερινές εκκενώσεις οικισμών και ανεξέλεγκτα μέτωπα (εικόνες)

Σε πλήρη εξέλιξη είναι μεγάλης έκτασης πυρκαγιές και σε άλλες περιοχές της χώρας, κυρίως σε Στερέα Ελλάδα και Πελοπόννησο.

Με τα πύρινα μέτωπα να καίνε ανεξέλεγκτα, συνεχίζεται η “μάχη” με τις φλόγες και στη Ροδόπη και την Βοιωτία.

Λίγο μετά τις 10:30 το βράδυ, ήχησε ξανά το 112 για να εκκενωθούν τα χωριά Πέραμα, Ατάρνη, Πετρωτά και Μαρώνεια. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να κατευθυνθούν προς την Κομοτηνή.

Σε δύο μέτωπα μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Ροδόπη, στην Άνω Δροσίνη και στον Μίσχο Ιάσμου, καίγοντας δασικές εκτάσεις.

Στις πυρόπληκτες περιοχές της Ροδόπης μεταβαίνουν την Τετάρτη, 23 Αυγούστου δύο κλιμάκια της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και θα έχουν συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης, Νίκο Τσαλικίδη και τον δήμαρχο Ιάσμου, Μουμίν Μουμίν.

Στην κυκλοφορία η Εγνατία Οδός μεταξύ Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης

Στην κυκλοφορία δόθηκε λίγο πριν τις 11 το βράδυ η Εγνατία Οδός μεταξύ Κομοτηνής και Αλεξανδρούπολης και στα δύο ρεύματα. Νταλίκες, τουριστικά λεωφορεία και επιβατικά αυτοκίνητα είχαν μείνει για πολλές ώρες ακινητοποιημένα.

Φωτιά στην Βοιωτία

Σε τέσσερα μέτωπα μαίνεται η φωτιά στην Βοιωτία, καθώς δεν είναι μόνο το μέτωπο που ξεκίνησε από τη Χώστια, ούτε το δεύτερο στον Ταρσό, έχουμε τώρα τρίτο μέτωπο στην Υλική και τέταρτο μέτωπο στο Μοσχοπόδι των Θηβών.

Η Πολιτική Προστασία με μήνυμα 112 κάλεσε όσους είναι στην περιοχή Ζάλτσα να απομακρυνθούν μέσω Παναγίας Καλαμιώτισσας προς Κυριάκι.

Όλα τα μέτωπα είναι εκτός ελέγχου, ενώ μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 23.000 στρέμματα.

Οι δύο φωτιές που έρχονται από την Δευτέρα που ξεκίνησαν από τη Χώστια και τον Ταρσό πλέον καίνε ανεξέλεγκτα και βρίσκονται σε μία πορεία να ενωθούν σε μία.

Οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι, που φυσούσαν μέχρι το μεσημέρι, δεν επέτρεπαν στα εναέρια μέσα να προσεγγίσουν τις φωτιές, ενώ οι πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει ολόκληρη την περιοχή.

Οι δύο φωτιές βοηθούμενες από τους ισχυρούς ανέμους κινήθηκαν και νότια προς το κανάλι του Μόρνου κοντά στο Κυριάκι που ήταν μία γραμμή άμυνας για τα πυροσβεστικά οχήματα και τις επίγειες δυνάμεις.

Όταν οι φλόγες πέρασαν και εκείνο το σημείο, άρχισαν τα δύσκολα για να συγκρατηθούν από τις επίγειες δυνάμεις, καθώς κινήθηκαν προς τον Ελικώνα και την Αρβανίτσα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι 9 παραλιακοί οικισμοί εκκενώθηκαν μετά από μηνύματα που έστειλε το 112, καθώς οι φλόγες απείλησαν ότι θα κινηθούν προς τα εκεί και δεν αποκλείεται να εκκενωθεί συνολικά όλο το παραλιακό μέτωπο.

Μέχρι αυτή την ώρα οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς και οι άνεμοι συνεχίζουν να είναι ιδιαίτερα ισχυροί και η νύχτα που ξεκινά, θα είναι περισσότερο πολύ δύσκολη.

Πολύ μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά που στη 1:30 το μεσημέρι ξεκίνησε στο 96ο χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης κοντά στην Υλίκη χωρίς οι παρεμβάσεις τόσο των επίγειων δυνάμεων όσο και των εναέριων δεν την περιόρισαν.

Αυτή την ώρα έχει αναπτύξει ένα μέτωπο που ξεπερνά τα 5 χιλιόμετρα στο βουνό δεξιά της εθνικής οδού με κατεύθυνση προς Λαμία. Βοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους καίει ότι βρίσκει μπροστά της.

Λίγο πριν τις 5:00 το απόγευμα προκλήθηκε νέα φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση δίπλα σε αποθήκες βιομηχανιών στο Μοσχοπόδι της Θήβας.

Στην περιοχή βρέθηκαν 7 οχήματα της πυροσβεστικής και 18 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συμμετείχαν 3 αεροσκάφη.

Η φωτιά πήρε γρήγορα πολύ μεγάλες διαστάσεις έχοντας μπροστά της μία δασική περιοχή, αλλά και στη συνέχεια μία πευκόφυτη, του δάσους του Μοσχοποδίου και εκφράζονται φόβοι ότι η φωτιά μπορεί να φτάσει και μέχρι το στρατόπεδο.

Συνεχείς ήταν οι εκκλήσεις τόσο από το Δήμαρχο όσο και τους βουλευτές της περιοχής για εναέρια μέσα, ενώ στη συνέχεια 4 αεροσκάφη που έκαναν συνεχώς βολές ανέκοψαν την πορεία της φωτιάς.

Στην περιοχή επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 10 οχήματα και αυτή την ώρα η φωτιά είναι σε πλήρη εξέλιξη και καίει χαμηλή βλάστηση και πουρνάρια, ενώ οι άνεμοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση όπως και στις υπόλοιπες περιοχές στο νομό Βοιωτίας είναι ιδιαίτερα ισχυροί.

Στην Μακρακώμη Φθιώτιδας, δυνάμωσε ο αέρας, άλλαξε διεύθυνση και επέστρεψαν τα προβλήματα εκεί από όπου ξεκίνησαν το μεσημέρι της Τρίτης, στα τελευταία σπίτια της Μακρακώμης.

Μέσα σε 30 λεπτά άλλαξε άρδην το σκηνικό στη δυτική Φθιώτιδα καθώς εκεί που το μέτωπο είχε φύγει στο ποτάμι χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές γύρω στις 10:00’ το βράδυ επέστρεψε ο κίνδυνος στη Μακρακώμη.

Οι φλόγες γύρισαν προς ότι είχε σωθεί νωρίτερα, από την επέμβαση των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων και των μηχανημάτων του δήμου και της Περιφέρειας, απειλώντας και πάλι σπίτια, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Συναγερμός σήμανε ακόμη το βράδυ της Τρίτης και στην Ναυπακτία μετά από φωτιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή.

Η φωτιά στην Ναυπακτία καίει στον κάμπο του Γαλατά και συγκεκριμένα στο ανάχωμα σύμφωνα με το nafpaktianews.gr. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις.

Όλα αυτά ενώ μαίνεται τόσο η μεγάλη φωτιά στην Πάρνηθα και οι εστίες στον Ασπρόπυργο, όσο και τα μέτωπα πυρκαγιάς στον Έβρο, όπου βρέθηκαν νεκροί το μεσημέρι οι 16 ενήλικες και τα δύο παιδιά.

