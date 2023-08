Κοινωνία

Αλεξανδρούπολη: Κλείδωσαν μετανάστες σε τρέιλερ - Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης (βίντεο)

Βίντεο με την κράτηση μεταναστών σε τρέιλερ αυτοκινήτου από πολίτη που τους κατηγορούσε για εμπρησμό στον Έβρο έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρια άτομα για την παράνομη σύλληψη μεταναστών και την "φυλάκισή" τους σε τρέιλερ αυτοκινήτου κατηγορόντας τους για εμπρησμό στον Έβρο που μάλιστα αποτυπώθηκε σε βίντεο φέρνοντας πολλές αντιδράσεις.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και δείχνει πολίτες να έχουν προχωρήσει στην «σύλληψη» μεταναστών και στην συνέχεια να τους κλειδώνουν σε τρέιλερ αυτοκινήτου στην Αλεξανδρούπολη την ώρα που το πύρινο μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο έχει προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο άνδρας που τραβάει το βίντεο ακούγεται να λέει ότι πρόκειται για «25 κομμάτια» καλώντας ταυτόχρονα τους κατοίκους να οργανωθούν, να τους μαζέψουν γιατί θα «μας κάψουν».

Συγκεκριμένα, στο βίντεο ο πολίτης αναφέρει: «Κοιμόμαστε. Μια βόλτα από τη Χηλή και έχω φορτώσει 25 κομμάτια έχω μέσα στο τρέιλερ. Ωπ, βλέπετε; 25 κομμάτια τα μπ….. Έχει γεμίσει όλο το βουνό. Όλο το βουνό έχει γεμίσει γ… την τρέλα τους μέσα. Αυτοί είναι ορκισμένοι να μας κάψουν. Γεμάτα τα πουρνάρια. Παντού. Αυτό σας λέω, οργανωθείτε, βγείτε όλοι να τους μαζέψουμε, θα μας κάψουν. Αυτό σας λέω μόνο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Εντοπίστηκε, προσήχθη και κρατείται στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης ο ιδιοκτήτης του οχήματος (αλλοδαπός υπήκοος), το οποίο εμφανίζεται σε video να έλκει τρέιλερ, εντός του οποίου κρατούνταν παράνομα 13 παράτυποι μετανάστες, συριακής και πακιστανικής καταγωγής. Το συμβάν έλαβε χώρα σήμερα το απόγευμα , πλησίον της Αλεξανδρούπολης. Επιπλέον του ιδιοκτήτη του οχήματος, προσήχθησαν και κρατούνται δύο ημεδαποί, οι οποίοι φέρονται να τον συνέδραμαν. Οι συλληφθέντες παραπέμπονται στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Η Ελληνική Αστυνομία επαγρυπνά και, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κρατικές Αρχές, επιχειρεί εντατικά και συστηματικά για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών, μεριμνώντας παράλληλα για την τήρηση της νομιμότητας και αποσκοπώντας στο δραστικό περιορισμό του προβλήματος.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελληνική Αστυνομία στη διάρκεια του Αυγούστου αποτρέπει κατά μέσο όρο στον Έβρο περίπου 900 ημερησίως παράνομες εισόδους στη χώρα μας και συλλαμβάνει εκατοντάδες διακινητές.

Η Ελλάδα είναι κράτος δικαίου, με ισχυρό δημοκρατικό κεκτημένο και ανθρωπιστική παράδοση. Η αυτοδικία δεν είναι ανεκτή σε καμία έκφανσή της."

Παράλληλα, στην σύλληψη μεταναστών προέβησαν οι Αρχές στον Έβρο, στην περιοχή του Άβαντα, που εντοπίστηκαν την Τρίτη 18 απανθρακωμένες σοροί.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφέρθηκε την Τρίτη σε δηλώσεις του και στο φαινόμενο της αυτοδικίας, τονίζοντας ότι "Φαινόμενα αυτοδικίας ή διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων δεν θα γίνουν ανεκτά".

«Σε κάθε περίπτωση, η συντεταγμένη ελληνική πολιτεία, μέσω των αρμοδίων αρχών, προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διερεύνηση των αιτιών πρόκλησης των πυρκαγιών και εξετάζει κάθε καταγγελία. Φαινόμενα αυτοδικίας ή διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων δεν θα γίνουν ανεκτά», δήλωσε αναφερόμενος στο θέμα ο Παύλος Μαρινάκης.

