Πολιτική

Μεταναστευτικό – Καιρίδης: Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε φαινόμενα αυτοδικίας, θα παταχθούν

Σύμφωνα με τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, καθημερινά στον Έβρο, αποτρέπονται 800-900 είσοδοι παράτυπων μεταναστών στη χώρα μας.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», εξέφρασε τη θλίψη του για τους 18 μετανάστες – μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά – πού απανθρακώθηκαν στο δάσος τη Δαδιάς.

Όπως παρατήρησε ο κ. Καιρίδης, καθημερινά, οι ελληνικές δυνάμεις στον Έβρο, αποτρέπουν περίπου 800-900 εισόδους παράτυπων μεταναστών και αντίστοιχα είναι και τα νούμερα στο Αιγαίο. «Δυστυχώς όμως κάποιοι καταφέρνουν και περνούν», συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης.

«Αυτούς που περνάνε τα σύνορα, τους αντιμετωπίζουμε με ανθρωπισμό και με βάση τις διεθνείς συνθήκες, αλλά δυστυχώς οι διακινητές, αυτοί οι σύγχρονοι δουλέμποροι δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή», τόνισε ο κ. Καιρίδης και συμπλήρωσε, «εμείς και τα σύνορα μας φυλάμε και την ανθρώπινη ζωή προστατεύουμε».

Αναφερόμενος στο περιστατικό με τον πολίτη που συνέλαβε 13 μετανάστες, τους κλείδωσε σε ένα τρέιλερ και τους κατηγόρησε για εμπρησμό, ξεκαθάρισε πως πρόκειται για γεγονός απολύτως καταδικαστέο. «Φαινόμενα αυτοδικίας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά και θα παταχθούν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

