Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: η μαία που βοήθησε την γυναίκα να γεννήσει στο ασθενοφόρο στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Η συγκλονιστική περιγραφή της μαίας που βοήθησε την γυναίκα να γεννήσει στο ασθενοφόρο κατά την διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αλεξανδρούπολη.

Μία γυναίκα έφερε στον κόσμο το δευτερό της παιδί, μέσα σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθοδόν προς το νοσοκομείο Διδυμοτείχου γέννησε η έγκυος γυναίκα που ήταν το τελευταίο πρόσωπο που μεταφέρθηκε χθες το βράδυ κατά την εκκένωση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης.

Η Μαρία Στύλιου, μαία, ήταν από τα πρόσωπα που βοήθησε στην διαδικασία και μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή “Καλοκαίρι Μαζί” για την εμπειρία της.

“Ήταν λίγο μετά την μία και μισή την νύχτα, όταν η κοπέλα έλαβε μήνυμα να εκκενώσει την περιοχή που μένει και κατά την διάρκεια της διαδρομής, έσπασαν τα νερά. Δεν μπορούσε να την παραλάβει ΕΚΑΒ καθώς εκκενωνόταν το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και έτσι συνοδεία αστυνομικών, την μετέφεραν στο νοσοκομείο”, είπε.

“Έπρεπε να πάρουμε απόφαση για το πώς θα γεννήσει όταν έφτασε. Στο νοσοκομείο δεν θα έμενε κανένας. Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν το νοσοκομείο, έλαβαν την απόφαση να γεννήσει η γυναίκα στο ασθενοφόρο, με την παρουσία έμπειρων γιατρών και μαιών” και συνέχισε τονίζοντας ότι, “γινόταν πόλεμος αλλά η κοπέλα έπρεπε να το ζήσει”.

