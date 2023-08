Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μάχη για να μην περάσουν οι φλόγες στον εθνικό δρυμό

Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή της Φυλής. Η εικόνα των πυρκαγιών σε Ασπρόπυργο και Μοσχοπόδι Θήβας.

Μάχη με τις φλόγες έδιναν όλη την διάρκεια της νύχτας ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις στο μεγάλο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε χθες (Τρίτη) στη περιοχή της Φυλής προκειμένου η πυρκαγιά να μην κατευθυνθεί προς την κορυφογραμμή της Πάρνηθας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Φυλή στις παρυφές της Πάρνηθας είναι σε εξέλιξη και κατευθύνεται ανατολικά προς Ντάρδιζα, τον 'Αγιο Ιωάννη τον Ρώσο και την Αγία Παρασκευή.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 202 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 65 οχήματα ενώ με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, ενώ αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω. Παράλληλα, τις προσπάθειες της Πυροσβεστικής συνδράμουν εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Στρατού Ξηράς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Στην περιοχή της Φυλής ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

Από τη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Μποσκίζα,

Από τη συμβολή των οδών Πάρνηθος και Αγίας Παρασκευής,

Από τη συμβολή των οδών Φιλίας των Λαών και Γαλήνης,

Από τη συμβολή των οδών Φιλίας των Λαών και Θράκης στις περιοχές των Θρακομακεδόνων και των Αχαρνών.

Συνεχίζει να ισχύει η διακοπή της κυκλοφορίας:

Από τη συμβολή των οδών Αγίου Διονυσίου και Ελευθερίου Βενιζέλου,

Στη λεωφόρο Φυλής και 25ης Μαρτίου,

Στη λεωφόρο Φυλής από το ύψος του κυκλικού κόμβου πριν την Παναγιά Κανάλα,

Από την συμβολή των οδών Αγίου Κυπριανού και Θρασυβούλου,

Από την πλατεία Φυλής,

Από την Toyota (λόφος Κύριλλου),

Από το εστιατόριο «Χρυσό Βαρέλι».

Στο μέτωπο του Ασπροπύργου η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη με τους πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο διάσπαρτες ενεργές εστίες πυρκαγιάς. Στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά στο Μοσχοπόδι της Θήβας με την εικόνα της να είναι ελαφρώς βελτιωμένη συμφωνα με την Πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα ενώ από αέρος παρέχουν συνδρομή από νωρίς το πρωί 5 αεροσκάφη.

