Ο Τραμπ στην φυλακή αλλά... για λίγο

Η εισαγγελέας της Τζόρτζια, απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για την προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Θα πάει στη φυλακή, θα καταβάλει 200.000 δολάρια και θα φύγει: ο Ντόναλντ Τραμπ θα τεθεί αύριο, Πέμπτη, στη διάθεση των αρχών της πολιτείας Τζόρτζια, η εισαγγελέας της οποίας απήγγειλε εναντίον του κατηγορίες για την προσπάθειά του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020, αλλά θα αποχωρήσει αμέσως από τη φυλακή της κομητείας Φούλτον.

Όπως και οι άλλοι 18 κατηγορούμενοι στην υπόθεση αυτή, ο πρώην πρόεδρος έχει διορία μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι (19:00 ώρα Ελλάδας) να παρουσιαστεί στη φυλακή αυτή, στην Ατλάντα.

Ωστόσο δεν θα τεθεί υπό κράτηση βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει, η οποία προβλέπει ότι θα καταβάλει εγγύηση 200.000 δολαρίων.

Ακόμη δεν είναι γνωστό αν ο Τραμπ θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται για όλους εναντίον των οποίων απαγγέλλονται κατηγορίες, λόγω της ιδιότητάς του ως πρώην προέδρου. Βάσει των κανονισμών που ισχύουν σε όλες τις ΗΠΑ, οι αρχές παίρνουν ηλεκτρονικά τα δακτυλικά αποτυπώματα των κατηγορουμένων και τους τραβούν δύο φωτογραφίες, τις γνωστές “mugshots”.

Τις τρεις προηγούμενες φορές που απαγγέλθηκαν κατηγορίες εναντίον του Τραμπ --στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και την Ουάσινγκτον -- δεν αναγκάστηκε να υποβληθεί στη διαδικασία των φωτογραφιών, καθώς είναι ιδιαίτερα γνωστός.

Όμως ο σερίφης της κομητείας Φούλτον, ο Πάτρικ Λαμπάτ, είχε δηλώσει στις αρχές του μήνα ότι επιθυμεί να αντιμετωπίζει όλους τους κατηγορούμενους με τον ίδιο τρόπο. «Δεν έχει σημασία ποιος είστε, είμαστε έτοιμοι να σας τραβήξουμε φωτογραφία», είχε τονίσει.

Η διαδικασία, στην οποία υποβλήθηκαν ήδη χθες, Τρίτη, δύο από τους άλλους 18 κατηγορούμενους στην υπόθεση, προβλέπει επίσης την καταγραφή στα αρχεία των σωφρονιστικών αρχών του ύψους, του βάρους, του χρώματος του δέρματος και των ματιών.

«Έντομα και βία»

Σε ανακοίνωσή της η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, του φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2024, εξέφρασε την αγανάκτησή της που ο πρώην πρόεδρος θα παραδοθεί την Πέμπτη σε μια «βίαιη φυλακή».

Όντως το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο την έναρξη έρευνας για τις συνθήκες κράτησης στη φυλακή Φούλτον.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ είχε δικαιολογήσει την απόφαση αυτή αναφερόμενος «στις σοβαρές καταγγελίες περί έλλειψης ασφάλειας και συνθηκών υγιεινής, χρήσης υπερβολικής βίας (…), διακρίσεων εις βάρος των κρατουμένων που πάσχουν από ψυχιατρικά προβλήματα και έλλειψης ιατρικής φροντίδας».

Ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας Ράιαν Μπιουκάναν συμφώνησε κάνοντας λόγο για «πρόσφατες καταγγελίες για αηδιαστικά κελιά γεμάτα έντομα, αυξανόμενη βία που οδηγεί σε θανάτους και τραυματισμούς και υπερβολική χρήση βίας από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους».

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη φυλακή αυτή βρίσκονται περισσότεροι από 2.500 κρατούμενοι, αριθμός διπλάσιος σε σχέση με την επίσημη χωρητικότητά της. Δεκαπέντε έχασαν τη ζωή τους πέρυσι και τέσσερις ακόμη από τις αρχές Ιουλίου.

Η κομητεία Φούλτον κατέληξε πρόσφατα σε συμφωνία να καταβάλει 4 εκατ. δολάρια αποζημίωση στην οικογένεια ενός άστεγου κρατούμενου που έπασχε από σχιζοφρένεια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε κελί γεμάτο ψείρες και κοριούς.

Ιατροδικαστική έκθεση που ζήτησαν οι συγγενείς του ανάφερε ότι ο θάνατος του κρατούμενου προκλήθηκε από «επιπλοκές λόγω σοβαρής αμέλειας». Ο ιατροδικαστής επεσήμανε ότι ο 35χρονος έπασχε από υποσιτισμό και αφυδάτωση, ενώ πρόσθεσε ότι οι ψείρες ενδέχεται να ευθύνονται για την αναιμία που παρουσίαζε.

Ο Τραμπ δεν πρόκειται να περάσει πολύ χρόνο στη φυλακή του Φούλτον, ενώ όση ώρα θα είναι εκεί θα ισχύουν αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

«Όταν ο πρώην πρόεδρος παραδοθεί, θα αποκλειστεί η περιοχή γύρω από τη φυλακή, κάτι που σημαίνει ότι το διάστημα αυτό δεν θα μπορεί να βγαίνει ή να μπαίνει κανείς», ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη.

