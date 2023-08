Κοινωνία

Φωτιές σε Πάρνηθα και Αλεξανδρούπολη: η εικόνα από τα πύρινα μέτωπα

Ποια είναι η κατάσταση στα ενεργά μέτωπα της χώρας. Η ενημέρωση από την Πυροσβεστική.

Μάχη σε πολλαπλά πύρινα μέτωπα σε αρκετές περιοχές της χώρας συνεχίζουν να δίνουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, καθώς συνολικά τις τελευταίες τρεις ημέρες, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν 209 νέες ενάρξεις πυρκαγιών.

Η φωτιά που καίει αναξέλεγκτα στην Πάρνηθα, έχει πλησιάσει και καίει τα πρώτα σπίτια στον οικισμό της Αγίας Παρασκευής στο Μενίδι, γι’ αυτό και οι Αρχές προχώρησαν στην εκκένωσή του.

Ακολουθεί το κείμενο της ενημέρωσης:

"Καλημέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

209 νέες ενάρξεις πυρκαγιών αντιμετώπισαν και αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες τρείς ημέρες.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Φυλή έχει επηρεάσει περιοχές νότια της Πάρνηθας στην ευρύτερη περιοχή της Ντάρδιζας αλλά και δυτικά, πλησίον των περιοχών Αγία Παρασκευή και Αμυγδαλέζα. Επιχειρούν 202 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη εκ των οποίων 2 από Σουηδία και 2 από Γερμανία καθώς και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για εναέριο συντονισμό. Ταυτόχρονα επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις εθελοντών πυροσβεστών με πεζοπόρα τμήματα, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης αντιμετωπίζονται ενεργά μέτωπα στις περιοχές, Πετρωτά, Πέραμα και Μεσημβρία και σε αυτήν που εκδηλώθηκε στο δάσος της Δαδιάς στις περιοχές Νίψα και Αισύμη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις στις οποίες συνδράμουν 56 πυροσβέστες με 10 οχήματα από Ρουμανία και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη εκ των οποίων τα δύο από την Κύπρο καθώς και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στη Χρυσούπολη Καβάλας η γενικότερα εικόνα της πυρκαγιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη και οι ισχυρές δυνάμεις που έχουν διατεθεί αντιμετωπίζουν δύο μέτωπα, το ένα πλησίον του οικισμού Αβραμυλιά και το δεύτερο στην περιοχή Διαλεκτό. Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη, το ένα από την Κροατία.

Επίσης αντιμετωπίζονται πυρκαγιές σε Μακρακώμη Φθιώτιδας, Υλίκη Βοιωτίας, Κρυονέρι Ναυπακτίας, Πρόδρομο Βοιωτίας και Ταρσό Λειβαδιάς.

Στην Άνω Δροσίνη και στο Μίσχο Ροδόπης καθώς και στο «Μοσχοπόδι» Θήβας μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ενεργές καύσεις.

Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά στα Ψαχνά Ευβοίας.

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για σήμερα, Τετάρτη, 23 Αυγούστου 2023, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι συνθήκες παραμένουν δύσκολες και σε αρκετές περιπτώσεις ακραίες. Όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παραμένουν σε επιφυλακή και δίνουν τη μάχη στα πεδία των πυρκαγιών.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση."





