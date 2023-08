Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος: μωρό πέθανε λίγο μετά την γέννησή του

Τραγωδία συντελέστηκε στον Βόλο, με τον θάνατο ενός νεογέννητου που έζησε μόλις λίγα λεπτά.

Στιγμές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίχθηκαν σε μία οικογένεια από τον Βόλο μετά τον θάνατο ενός βρέφους που έζησε μόλις μία ώρα και είκοσι λεπτά.

Σύμφωνα με όσα καταγράφει το TheNewspaper.gr πρόκειται για ένα αγοράκι το οποίο γεννήθηκε με πρόβλημα υγείας, με αποτέλεσμα να μην τα καταφέρει.

Η γέννηση του παιδιού έγινε σε ιδιωτικό μαιευτήριο της Λάρισας και η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στον Βόλο.

Συγκλονισμένη είναι η οικογένεια του νεογνού, το οποίο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έσβησε άδικα μέσα σε ογδόντα λεπτά από την ώρα που είδε το φως.

