Φωτιά στην Πάρνηθα: μεγάλη αναζωπύρωση και εκκενώσεις (εικόνες)

Μεγάλη αναζωπύρωση στην πυρκαγιά της Πάρνηθας. Μάχη για να σωθούν σπίτια και περιουσίες. Μηνύματα για εκκενώσεις.

Δραματικό είναι το σκηνικό στην Πάρνηθα, με την φωτιά να καίει ανεξέλεγτκη μετά από μεγάλη αναζωπύρωση.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικήε δίνουν τεράστια μάχη με επίγειες και εναέριες δυνάμεις, όμως το μέτωπο καίει ό,τι βρει μπροστά του καταστρέφοντας τα πάντα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Φυλή στις παρυφές της Πάρνηθας είναι σε εξέλιξη και κατευθύνεται ανατολικά προς Ντάρδιζα, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και την Αγία Παρασκευή ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων, παρατηρούνται πολλές αναζωπυρώσεις σε μικρές εστίες, με τη φωτιά να είναι στα 5 χλμ από το καζίνο.

Οι παραπάνω περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο της εξέλιξης της πυρκαγιάς, με το 112, να στέλνει μήνυμα να για εκκενώσεις του οικισμού Αγία Παρασκευή στο Μενίδι καθώς απειλούνται σπίτια.

Στην προληπτική εκκένωση του Προαναχωρητικού Κέντρου Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ) Αμυγδαλέζας προχωράει η Αστυνομία λόγω της φωτιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή της Φυλής.

Σύμφωνα με πηγές από την ΕΛΑΣ στην Αμυγδαλέζα βρίσκονται περίπου 700 άτομα που θα μεταφερθούν με λεωφορεία στη Μαλακάσα και στη δομή στην Πέτρου Ράλλη.

Για την ώρα δεν πρόκειται να εκκενωθούν οι εγκαταστάσεις που έχει η ΕΛΑΣ στην Αμυγδαλέζα (Σχολή των Αξιωματικών, τεχνικές υπηρεσίες), αλλά έχει δοθεί εντολή να είναι όλοι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που η φωτιά πλησιάσει επικίνδυνα.

Παράλληλα, έχουν ήδη εκκενωθεί 3 γηροκομεία της περιοχής και ένα μοναστήρι και έχουν απομακρυνθεί 150 ηλικιωμένοι τόσο για να μην απειληθεί η ζωή τους σε περίπτωση που οι φλόγες φτάσουν στις μονάδες όσο και για να μην προκύψουν προβλήματα υγείας.

Επιχειρούν 202 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 7 αεροσκάφη εκ των οποίων 2 από Σουηδία και 2 από Γερμανία καθώς και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το 1 για εναέριο συντονισμό.

Σε συνέχεια προηγούμενων μηνυμάτων, στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στη Φύλη επιχειρούν 202 πυροσβέστες με 9 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 65 οχήματα, 2 Α/Φ και 5 Ε/Π, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Ε.Σ… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2023

Τις εφιαλτικές ώρες, περιέγραψε ο αντιδήμαρχος Αχαρνών στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, κάνοντας έκκληση για βοήθεια.

Σε νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχώρησε η Αστυνομία στη περιοχή της Φυλής λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

-Στη λεωφόρο Πάρνηθος από το ύψος του «Ermitaz Hall» προς Πάρνηθα

-Στη λεωφόρο Φυλής και Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου «Κλειστών» Φυλής

