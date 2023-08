Κοινωνία

Ζεφύρι: σύλληψη για εμπρησμό

Σε μία σύλληψη προχώρησαν οι αρχές για εμπρησμό στο Ζεφύρι.Η ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος.

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αθηνών, ένας 43χρονος, ως υπαίτιος πρόκλησης εμπρησμού από πρόθεση για δύο πυρκαγιές σε ξηρά χόρτα εντός οικοπεδικού χώρου, στο Ζεφύρι Αττικής.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε σχετικώς η αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

