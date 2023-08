Κοινωνία

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: μηνύματα 112 μετά από αναζωπύρωση

Συνεχίζεται η μάχη με το πύρινο μέτωπο και στον Ασπρόπυργο. Μηνύματα 112 για εκκενώσεις.

Με το μέτωπο της Πάρνηθας να μαίνεται, νέα αναζωπύρωση υπάρχει και στην πυρκαγιά του Ασπροπύργου, που η εικόνα από εχτές έδειχνε καλύτερη.

Το πρωί της Τετάρτης, εστάλη μήνυμα 112 για εκκένωση των πολιτών από το Σοφό. Οι κάτοικοι καλούνται να απομακρυνθούν προς την Αττική Οδό, μετά από νέα, μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς και παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών να ελέγξουν τα πύρινα μέτωπα.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στη περιοχή #Σοφό_Ασπροπύργου απομακρυνθείτε προς #Αττική_Οδό



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 23, 2023

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 78 πυροσβέστες, 30 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

