Πολιτική

Φωτιές - Κικίλιας: Τα εναέρια μέσα έφθασαν σε πέντε λεπτά στο μέτωπο της Πάρνηθας

Για τις ακραίες συνθήκες αλλά και με διάθεση αυτοκριτικής, μίλησε στην ενημέρωση ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Το φετινό καλοκαίρι είναι το χειρότερο από την εποχή που συλλέγονται μετεωρολογικά δεδομένα» επεσήμανε σε έκτακτη ενημέρωση, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.

Παράλληλα, επεσήμανε πως αποτελεί μια πρωτοφανή κατάσταση, καθώς το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 209 πυρκαγιές.

Παράλληλα με την μεγάλη πυρκαγιά στον Έβρο η πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει εννέα μεγάλης επικινδυνότητας φωτιές στην Αττική, έξι στη Βοιωτία και μία στην Εύβοια.

Σημείωσε δε, ότι, τα εναέρια μέσα έφθασαν σε πέντε λεπτά στο μέτωπο της Πάρνηθας. "Είναι μια πρωτοφανής κατάσταση" τόνισε.

«Έχοντας επίγνωση της κλιματικής αλλαγής αναβαθμίσαμε σημαντικά την Πολιτική Προστασία. Το αποτέλεσμα δυστυχώς δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Χρειαζόμαστε να κάνουμε και άλλα βήματα για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας.

Ο υπουργός, είπε ακόμα ότι το φετινό καλοκαίρι είναι το χειρότερο από την εποχή που συλλέγονται μετεωρολογικά δεδομένα καθώς 7 φορές μεγάλες περιοχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού επιπέδου 5.

Κάνοντας την αυτοκριτική του σημείωσε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θα θέλαμε αλλά έχουν να γίνουν σημαντικά πράγματα ακόμα.

«Δεν είμαστε ούτε αλάνθαστοι αλλά ούτε και ανεύθυνοι», είπε χαρακτηριστικά και κάνοντας ειδική αναφορά στον Έβρο είπε ότι υπήρχαν 15 παράλληλες εστίες πυρκαγιάς από τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Όσον αφορά στα αίτια της πυρκαγιάς ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι η γραμμική πορεία των εστιών από Δαδιά προς Αλεξανδρούπολη έχει αποτυπωθεί από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής και παράλληλα γίνονται έρευνες από την ΕΛΑΣ και την ΕΥΠ.

Αναφερόμενος στην πυρκαγιά στον Έβρο και το θάνατο των 18 μεταναστών, σημείωσε: «Κλείνοντας για τη mega πυρκαγιά στον Έβρο. Υπήρχαν 15 παράλληλες εστίες πυρκαγιάς στον Έβρο. Δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο, που οι όποιες δυνάμεις πυρόσβεσης δεν μπορούσαν να θέσουν υπό έλεγχο. Εκφράζουμε τη θλίψη μας για τους 18 συνανθρώπους μας».

