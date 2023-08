Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Τζένγκο έμεινε εκτός τελικού

Πολύ μακριά από τον καλό της εαυτό η Ελληνίδα πρωταθλήτρια δεν κατάφερε να πετύχει μια επίδοση κοντά στο ρεκόρ της και να προκριθεί.

Η Ελίνα Τζένγκο έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό της και εκτός τελικού στον ακοντισμό, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο β΄ προκριματικό γκρουπ του ακοντισμού με 54,27 μέτρα, επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να της χαρίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Παρασκευής (25/8, 21:20). Η 21 ετών ρίπτρια κατετάγη 12η στο γκρουπ και συνολικά 30ή στον προκριματικό.

Στην πρώτη προσπάθειά της η Τζένγκο έριξε το ακόντιο στα 53,70 μέτρα, με τη δεύτερη πέτυχε το 54,27, ενώ η τρίτη προσπάθειά της ήταν άκυρη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ έχει ατομικό ρεκόρ 65,81 μέτρα και εφετινό ρεκόρ 63,65 μέτρα.

