Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ο Καραλής αποκλείστηκε με 3 άκυρες προσπάθειες

Ο Έλληνας πρωταθλητής με ατομικό ρεκόρ 5,82 μέτρα, δεν κατάφερε να περάσει τα 5,35 μέτρα από τα οποία ξεκίνησε τις προσπάθειες του και να διεκδικήσει την πρόκριση στον τελικό του αγωνίσματος.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του επί κοντώ, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στη Βουδαπέστη.

Ο 23χρονος άλτης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες πριν μεταβεί στην ουγγρική πρωτεύουσα είχε ταλαιπωρηθεί από μια μικρή ίωση, έλαβε μέρος στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ του αγωνίσματος, αλλά είχε τρεις αποτυχημένες προσπάθειες και δεν κατάφερε να ξεπεράσει το αρχικό ύψος των 5,35 μέτρων, προκειμένου να συνεχίσει τον αγώνα του και να διεκδικήσει ένα «εισιτήριο» για τον τελικό.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο αθλητής του Χάρη Καραλή, ο οποίος πριν λίγες εβδομάδες είχε περάσει τα 5,82 μέτρα, στρέφει πλέον την προσοχή του στις μεγάλες διοργανώσεις του 2024, ήτοι στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα διεξαχθούν στο Παρίσι, καθώς και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρώμης.

