Πολιτισμός

Βοιωτία: Φωτιά στην μονή του Οσίου Λουκά (βίντεο)

Μεγάλη αναζωπύρωση στα Βάγια Βοιωτίας. Απεγκλωβίστηκαν πατέρας και γιος. Πώς ξέσπασε η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα.

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε γεωργική έκταση στο Στείρι Βοιωτίας.

Η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 21 άνδρες με 1 πεζοπόρο τμήμα, 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Θλιβερές είναι οι εικόνες από την ιστορική μονή του Οσίου Λουκά στη Βοιωτία, η οποία αυτή τη στιγμή παραδίνεται στις φλόγες.

Η πυρκαγιά στο πέρασμά της έκαψε ολοσχερώς τον περίβολο του ιστορικού μοναστηριού. Οι πρώτες φλόγες ξεπήδησαν στο εσωτερικό της Μονής και καίνε ένα από τα παλαιότερα κτήρια.

Ευτυχώς, έγκαιρα το μοναστήρι εκκενώθηκε από επισκέπτες και μοναχούς.

Στην Μονή παραμένει ο Μητροπολίτης Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος Γεώργιος και μοναχοί που δίνουν κι αυτοί την μάχη με τις φλόγες, ενώ γύρω στις 18:00 έφθασε στον χώρο η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη για να έχει εικόνα απο πρώτο χέρι της κατάστασης και των καταστροφών.

Ο Μητροπολίτης Γεώργιος υπήρξε ηγούμενος στην Μονή του Οσίου Λουκά πριν χειροτονηθεί επίσκοπος, το 2008, όταν κατέλαβε την θέση του τότε Μητροπολίτη Ιερώνυμου, αμέσως μετά την εκλογή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.

Ο νυν Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος υπήρξε επίσης επί πολλά έτη ηγούμενος του μοναστηρίου, το οποίο επισκέπετεται τακτικά.

Μεγάλη αναζωπύρωση στα Βάγια

Επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο ατόμων στήθηκε στα Βάγια Βοιωτίας καθώς πατέρας και γιος κινδύνευσαν από τη φωτιά που έφτασε στην κτηνοτροφική τους μονάδα.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η πυρκαγιά, που καίει από την Τρίτη (22/08) στην Υλίκη, έχει μεγάλη αναζωπύρωση και πέρασε την πλαγιά. Στην περιοχή έσπευσαν εναέρια μέσα ώστε η φωτιά να μην φτάσει στο ναό του Αγίου Δημητρίου.

Οι κάτοικοι κινητοποιήθηκαν άμεσα μετά τις φωνές της μητέρας και συζύγου και έσωσαν πατέρα και γιο καθώς ο αποπνικτικός καπνός είχε φτάσει στο μαντρί. «Τρόμαξα πολύ, είναι ό,τι χειρότερο έχω ζήσει. Είπα στον πατέρα μου “πάμε να φύγουμε και ό,τι γίνει”, μέσα στον πανικό μας», δήλωσε ο 16χρονος.

Σημειώνεται ότι νέα φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης (23/8) στο Στείρι Διστόμου Βοιωτίας ενώ μαίνονται τα πύρινα μέτωπα σε Πρόδρομο και Ταρσό.

Στο Στείρι επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ ενώ σε Πρόδρομο και Ταρσό έχουν σπεύσει 40 πυροσβέστες με 16 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 1 ελικόπτερο.

πηγή: tvstar.gr

