Πολιτική

Αλεξανδρούπολη: Ποινική δίωξη στον “Σερίφη” για τις “συλλήψεις”, αλλά και στους παράτυπους μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ρατσιστικά κίνητρα που αποδίδονται στον άνδρα που "κλείδωσε" τους παράτυπους μετανάστες στο τρέιλερ, αλλά και ο εμπρηστικός μηχανισμός που φέρονται να είχαν οι αλλοδαποί.

-

Ποινική δίωξη για «απόπειρα εμπρησμού με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή», «κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών» και «παράνομη είσοδο στη χώρα», ασκήθηκε από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, στους 13 μετανάστες, που εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοσχέδιο «κρατητήριο» που είχε στήσει στο τρέιλερ του ο 45χρονος, ο οποίος αποφάσισε να πάρει το νόμο στα χέρια του, να τους «συλλάβει» και να αναρτήσει τα αδιανόητα κατορθώματα του στα social media, προκαλώντας αποστροφή και την κοινή λογική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι 13 αλλοδαποί, εκ των οποίων οι εννέα είναι από την Συρία και οι τέσσερις από το Πακιστάν, βρέθηκαν με μια αυτοσχέδια κατασκευή αποτελούμενη από λάστιχα, ξύλα και βενζίνη και προσπάθησαν να βάλουν φωτιά.

Παράλληλα, έχει σχηματιστεί και μία δεύτερη δικογραφία, με κατηγορούμενο τον 45χρονο αλβανικής καταγωγής, που το έπαιζε «σερίφης», «συνέλαβε» τους παράνομους αλλοδαπούς και τους αποκαλούσε «κομμάτια» και δύο ακόμη Έλληνες ηλικίας 55 και 38 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για: «Διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων», «Βιαιοπραγίες ή Διχόνοια με ρατσιστικά κίνητρα», «Αρπαγή με ρατσιστικά κίνητρα από κοινού», «Έκθεση σε κίνδυνο» και «Παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων».

Όλοι τους κρατούνται στις Φέρες και αναμένεται να απολογηθούν το πρωί της Παρασκευής (25.08.2023).

Aπάντηση μέσω του δικηγόρου του, δίνει ο επιχειρηματίας αλβανικής καταγωγής από την Αλεξανδρούπολη, ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης με την κατηγορία ότι κρατούσε παράνομα σε τρέιλερ 13 μετανάστες.

Ο συλληφθείς μπορεί στο βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα social media να μιλάει για «25 κομμάτια» αναφερόμενος στους συλληφθέντες μετανάστες, ενώ καλεί και άλλους «βγείτε να τους μαζέψουμε» αλλά τώρα επιχειρεί να διαψεύσει τα πάντα και τονίζει πως «σεβάστηκε την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια» και όπως λέει παρείχε σε όλους… πόσιμο νερό.

Ακολουθεί η δήλωση του δικηγόρου του: «Αναφορικά με το περιστατικό που εκτυλίχθηκε στις 22-08-23 και στο οποίο ενεπλάκη ο εντολέας μου ΤΟΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ως ιδιοκτήτης του οχήματος , πέραν των εξηγήσεων που έδωσε ήδη στις Αρχές , οφείλονται και εξηγήσεις στην κοινωνία, δεδομένου ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν γίνει αποδέκτες απειλών και ύβρεων.

Κατά την τέταρτη μέρα των πυρκαγιών που πλήττουν την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, εντοπίστηκε από τον ανωτέρω πληθώρα εμπρηστικών μηχανισμών εντός του αστικού ιστού σε κατοικημένη περιοχή και συγκεκριμένα στην Ν. Χιλή και λίγα μόλις μέτρα από την οικογενειακή επιχείρηση του ανωτέρω, στην οποία διαμένει και η εξαμελής οικογένειά του.

Πλησίον των εμπρηστικών μηχανισμών εντόπισε επ΄αυτοφόρω όμαδα μη νομίμων μεταναστών να επιχείρει να τους πυροδοτήσει.

Άμεσα ασκώντας το νόμιμο δικαίωμα του κατ΄ άρθρο 275 ΚΠΔ , πρόεβη σε αποτροπή και

σύλληψη της εγκληματικής ομάδας η οποια έφερε όπλα και κάλεσε ΑΜΕΣΩΣ τις αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να πρόβουν στις νόμιμες ενέργειες. Κατά το χρονικό διάστημα που αναμένονταν οι αστυνομικές άρχες , σεβόμενος την ανθρώπινη ζωή και αξιοπρέπεια , παρείχε σε όλους πόσιμο νερό.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ άσκησε λεκτική ή σωματική βία κατά αυτών .

ΟΥΔΕΠΟΤΕ έφερε όπλο.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ κάλεσε συμπολιτές να προβούν σε παρανομές ενέργειες.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ οδηγήθηκε στις ενέργειες του από ρατσιστικά κίνητρα.

ΟΥΔΕΠΟΤΕ επιχείρησε να υποκαταστήσει τις Ελληνικές Αρχές.

Αντίθετα καθοδηγούμενος από αίσθημα ευθύνης απέναντι στις ανθρώπινες ζωές και περιουσίες που κατακαίγονται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή συνεπεία εμπρηστικών συμπεριφορών, προέβη στις νόμιμες ενέργειες αποτροπής και περιορισμού εγκληματικών συμπεριφορών, όπως οφείλει να κάνει κάθε πολίτης που έρχεται αντιμέτωπος με τέλεση αυτόφωρων αδικημάτων τα οποία απειλούν και πλήττουν άμεσα την ανθρώπινη ζωή και περιουσία.

Στις ίδιες δε ενέργειες θα προέβαινε ανεξάρτητα από την εθνικότητα των εγκληματιών»

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!

Ηράκλειο: Βγήκαν μαχαίρια μεταξύ πρώην συμπεθέρων!

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)