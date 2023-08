Πολιτισμός

Φωτιά στην Πάρνηθα - ΕΕΣ: Τεράστια η προσφορά των εθελοντών (εικόνες)

Στην πρώτη γραμμή με ποικίλες δράσεις βρέθηκε οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, στα πύρινα μέτωπα της Αγίας Παρασκευής Μενιδίου.

Οι εθελοντές Σαμαρείτες –Διασώστες κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή για να συνδράμουν τις δυνάμεις κατάσβεσης και τους πολίτες στις πυρόπληκτες ζώνες της Πάρνηθας και ιδιαίτερα στην Αγία Παρασκευή Μενιδίου, όπου δυστυχώς οι φλόγες έχουν κατακάψει σπίτια στο καταστροφικό πέρασμά τους.

Συγκεκριμένα, πολυμελές κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών του Τμήματος Αθήνας, με διασωστικό όχημα του Ε.Ε.Σ, μετέβη από νωρίς το πρωί στην Αγία Παρασκευή Μενιδίου, προκειμένου να ενισχύσει το ιδιαίτερα δύσκολο έργο κατάσβεσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Εξαιρετικά σημαντική ήταν και η συμβολή τους στην διαδικασία εκκένωσης που πραγματοποιήθηκε, με τους εθελοντές να πηγαίνουν πόρτα-πόρτα για να εντοπίσουν κατοίκους που δεν είχαν απομακρυνθεί, βοηθώντας τους να εκκενώσουν με ασφάλεια το σημείο.

Ταυτόχρονα, προσέφεραν Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη σε πυροσβέστες και πολίτες στον Υγειονομικό Σταθμό που εγκατέστησαν, οι περισσότεροι εκ των οποίων αντιμετωπίζουν ελαφρά εγκαύματα, δακρύρροιες, δύσπνοιες από τη συνεχή τη μάχη με τις φλόγες.

Οι εθελοντές του Ε.Ε.Σ. έσωσαν δεκάδες κατοικίδια από την πύρινη «κόλαση»

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην έρευνα και διάσωση δεκάδων κατοικίδιών που εντοπίστηκαν εγκαταλειμμένα μέσα σε αυλές σπιτιών από τους εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Ε.Ε.Σ.

Εν συνεχεία, αφού περιέθαλψαν τα τρομαγμένα ζώα, τα μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην εγκαταλείπουν δεμένα ή εγκλωβισμένα τα κατοικίδιά και τα οικόσιτα ζώα στις πυρόπληκτες ζώνες.