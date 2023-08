Κοινωνία

Missing alert για 23χρονο: Έπεσε θύμα ληστείας, ενώ μιλούσε με συγγενή του

Που εντοπίστηκαν για τελευταία φορά τα ίχνη του νεαρού. Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενός 23χρονου, καθώς στο τελευταιο τηλεφώνημα που είχε με οικείο του πρόσωπο φέρεται να έπεφτε παράλληλα θύμα ληστείας.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

«Στις 22 Αυγούστου 2023, στις 21:00, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Αθήνας ο Κυριάκος Αγγέλου, 23 ετών. Ο Κυριάκος Αγγέλου έχει ως τόπο μόνιμης κατοικίας τη Ρόδο, όμως τον τελευταίο μήνα διέμενε στο Νέο Ηράκλειο Αττικής.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 23 Αυγούστου 2023 για την εξαφάνιση του Κυριάκου Αγγέλου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν σοβαροί λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, στις 22 Αυγούστου 2023, στις 21:00 κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του Κυριάκου Αγγέλου με οικείο του πρόσωπο, πιθανόν έπεσε θύμα ληστείας στην περιοχή της Αθήνας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενο άμεσης απειλής για τη ζωή του.

Ο Κυριάκος Αγγέλου έχει ύψος 1.67 μ., είναι αδύνατος, έχει ξανθά μαλλιά και καστανά μάτια. Δεν είναι γνωστό τι φορούσε κατά την εξαφάνισή του. Φέρει τατουάζ με το σύμβολο του σταυρού στο αριστερό χέρι και καρδιάς στο στήθος».

