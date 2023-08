Κόσμος

ΗΠΑ: χωρίς Τραμπ το ντιμπέιτ των Ρεπουμπλικάνων (εικόνες)

Οι 8 υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών, διασταύρωσαν τα ξίφη τους σε τηλεμαχία, απουσία του "φαβορί" Ντόναλντ Τραμπ.

-

Οκτώ υποψήφιοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές του 2024 διασταύρωσαν τα ξίφη τους χθες, Τετάρτη, στο πρώτο τους ντιμπέιτ, που διεξήχθη στο Μιλγουόκι απουσία όμως του μεγάλου φαβορί Ντόναλντ Τραμπ.

Το δίωρο ντιμπέιτ φανέρωσε τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οκτώ υποψήφιοι: να καταφέρουν να εκδιώξουν τον πρώην πρόεδρο από την πρώτη θέση στις δημοσκοπήσεις.

Αφού ο Τραμπ αποφάσισε να μην συμμετάσχει στο ντιμπέιτ, οι αντίπαλοί του στράφηκαν ο ένας εναντίον του άλλου σε μια προσπάθεια να εμφανιστούν ως η καλύτερη εναλλακτική στον δισεκατομμυριούχο, πέντε μήνες πριν τις πρώτες προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στην Άιοβα.

Αν και ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις βρίσκεται σταθερά, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, στη δεύτερη θέση της προτίμησης των Ρεπουμπλικάνων, αρκετά πίσω από τον Τραμπ, ο 38χρονος Βίβεκ Ραμασουάμι, ένας επιχειρηματίας στον τομέα της τεχνολογίας και νέος στην πολιτική, βρέθηκε στο επίκεντρο μερικών από τις πιο έντονες στιγμές του ντιμπέιτ.

Ο Ραμασουάμι, ένθερμος υπερασπιστής του Τραμπ που φαίνεται να αυξάνει το ποσοστό του στις δημοσκοπήσεις, δέχθηκε τα πυρά των πιο έμπειρων αντιπάλων του, που φάνηκαν να τον θεωρούν μεγαλύτερη απειλή από τον ΝτεΣάντις.

«Δεν ήταν ανάγκη να φέρετε και τον αρχάριο», σχολίασε ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ενώ ο πρώην κυβερνήτης του Νιού Τζέρσι Κρις Κρίστι κατηγόρησε τον Ραμασουάμι ότι ακούγεται «σαν το ChatGPT».

Ο 38χρονος απάντησε παρουσιάζοντας το γεγονός ότι είναι νέος στην πολιτική σκηνή ως προσόν και κατηγορώντας τους αντιπάλους του ότι «έχουν ξεπουληθεί». Επίσης υιοθέτησε διαφορετική στάση σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, εκτιμώντας ότι δεν θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και δηλώνοντας ότι θα τερματίσει την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η δήλωση αυτή του Ραμασουάμι προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Νίκι Χέιλι, πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ.

Το ντιμπέιτ θεωρούνταν κρίσιμης σημασίας για τον ΝτεΣάντις, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου αντιμετωπίζει προβλήματα ενώ η δημοτικότητά του μειώνεται με βάση τις δημοσκοπήσεις.

Ο Τραμπ, που παραμένει το φαβορί για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων παρά την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος του σε τέσσερις υποθέσεις, επέλεξε να μην πάρει μέρος στο ντιμπέιτ και αντ’ αυτού παραχώρησε την ίδια ώρα συνέντευξη στον συντηρητικό παρουσιαστή Τάκερ Κάρλσον. Η συνέντευξη αυτή διήρκεσε 46 λεπτά και συγκέντρωσε περίπου 74 εκατ. views στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε να απαντήσει σε προκλητικές ερωτήσεις του Κάρλσον, όπως αν επίκειται εμφύλιος στις ΗΠΑ. Αντιθέτως επέμεινε στα αγαπημένα του θέματα: τους ισχυρισμούς του ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020, τη δέσμευσή του να αυστηροποιήσει τους ελέγχους στα σύνορα και τις προσβολές εναντίον του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και κάποιων από τους Ρεπουμπλικάνους αντιπάλους του.

«Να κάτσω εκεί για μία ώρα, δύο ώρες, όση ώρα πάρει, και να με παρενοχλούν άνθρωποι που δεν θα έπρεπε καν να έχουν θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία και ένα δίκτυο που δεν είναι ιδιαίτερα φιλικό απέναντί μου;», διερωτήθηκε ο Τραμπ απαντώντας στην ερώτηση γιατί δεν συμμετείχε στο ντιμπέιτ και αναφερόμενος στο Fox News.

Το ντιμπέιτ πραγματοποιήθηκε μία ημέρα προτού ο Τραμπ παραδοθεί στις αρχές της Ατλάντα για να του απαγγελθούν επισήμως κατηγορίες ότι αποπειράθηκε να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα στη Τζόρτζια.

Έξι από τους οκτώ αντιπάλους του χθες ύψωσαν το χέρι τους όταν ρωτήθηκαν αν θα στηρίξουν τον πρώην πρόεδρο ακόμη κι αν καταδικαστεί: ο ΝτεΣάντις, η Χέιλι, ο Πενς, ο Ραμασουάμι, ο κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότας Νταγκ Μπέργκουμ και ο γερουσιαστής Τιμ Σκοτ.

Μόνο ο Κρίστι και ο πρώην κυβερνήτης του Άρκασνο Έιζα Χάτσινσον αρνήθηκαν να σηκώσουν το χέρι τους καθώς έχουν επικρίνει έντονα τις προσπάθειες του Τραμπ να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι περισσότεροι Ρεπουμπλικάνοι θεωρούν τις κατηγορίες εναντίον του Τραμπ πολιτικά υποκινούμενες.

Στην πιο πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos τον Αύγουστο ο Τραμπ προηγείται με 47% στην πρόθεση ψήφου σε εθνικό επίπεδο, ενώ ο ΝτεΣάντις είδε το ποσοστό του να μειώνεται κατά έξι μονάδες σε σχέση με τον Ιούλιο, στο 13%. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων έχουν μονοψήφια ποσοστά.

«Χώρα σε παρακμή»

Οι υποψήφιοι καταφέρθηκαν και εναντίον του Μπάιντεν. Οι συντονιστές του ντιμπέιτ Μάρθα ΜακΚέιλουμ και Μπρετ Μπάιερ, και οι δύο παρουσιαστές του Fox News, ξεκίνησαν τη συζήτηση με ερωτήσεις για την αμερικανική οικονομία.

«Η χώρα μας βρίσκεται σε παρακμή», δήλωσε ο ΝτεΣάντις. «Πρέπει να αντιστρέψουμε τα ‘μπαϊντενόμικς’ (σ.σ. την οικονομική πολιτική του Μπαϊντεν) ώστε οι οικογένειες της μεσαίας τάξης να έχουν ξανά την ευκαιρία να πετύχουν».

Αν και η αμερικανική οικονομία φαίνεται να είναι ανθεκτική, αψηφώντας τις προβλέψεις για ύφεση, και η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί ψηφοφόροι – ανάμεσά τους και πολλοί που υποστήριξαν τον Μπάιντεν το 2020—εκτιμούν ότι η οικονομία επιδεινώθηκε στη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της προεδρίας του εν μέσω πληθωρισμού που επιμένει.

Οι οκτώ υποψήφιοι ρωτήθηκαν και για το θέμα της άμβλωσης, με τον Πενς, τον πιο ένθερμο αντίπαλό της, να επικρίνει την Χέιλι η οποία δήλωσε ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ των δύο κομμάτων για την ομοσπονδιακή προσέγγιση στο θέμα.

Από την πλευρά του ο ΝτεΣάντις, που έχει επικυρώσει νόμο στη Φλόριντα που απαγορεύει τις αμβλώσεις μετά την έκτη εβδομάδα της κύησης, δεν διευκρίνισε αν θα υποστήριζε ένα αντίστοιχο μέτρο σε εθνικό επίπεδο. Υπογράμμισε ωστόσο ότι «θα στηρίζω τη ζωή ως κυβερνήτης και ως πρόεδρος».

