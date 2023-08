Κοινωνία

Φωτιά στην Φυλή: Γιαγιά ήθελε να φτιάξει καφέ στους αστυνομικούς που την απεγκλώβισαν (βίντεο)

Η ηλικιωμένη, ήθελε να φτιάξει καφέ στους αστυνομικούς που την απεγκλώβισαν.

Δραματικές είναι οι στιγμές που βίωσαν οι κάτοικοι της Φυλής, όταν η φωτιά της Πάρνηθας, που μαίνεται ακόμη, "κατάπιε" πολλά στρέμματα δάσους αλλά και περιουσίες.

Μία συγκινητική στιγμή, βίωσαν αστυνομικοί στην Φυλή, όταν έφτασαν στο σπίτι ηλικιωμένης για να την απομακρύνουν σε ασφαλές σημείο, με την γιαγιάκα να επιμένει να τους προσφέρει καφέ.

Οι αστυνομικοί με υπομονή και φροντίδα προς την ηλικιωμένη γυναίκα, αρνήθηκαν και την βοήθησαν να εκκενώσει την οικία της, με την πύρινη λαίλαπα να μαίνεται.

Το βίντεο έχει γίνει viral καθώς δείχνει την μεγαλοψυχία της γυναίκας και την ευγνωμοσύνη προς τους αστυνομικούς.

