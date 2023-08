Ο Μέσι παρηγόρησε πιτσιρικά οπαδό αντίπαλης ομάδας (βίντεο)

Ένα όμορφο στιγμιότυπο χάρισε ο Λιονέλ Μέσι παρηγορώντας μικρό φίλαθλο αντίπαλης ομάδας.

-

Ο Λιονέλ Μέσι, που είναι πλεόν παίκτης της Ίντερ Μαϊάμι και οδήγησε την ομάδα του να φτάσει στον τελικό του US Open Cup, κερδίζοντας το Σινσινάτι.

Ακριβώς μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Λιονέλ Μέσι είχε σύντομη συνομιλία με τον συμπατριώτη του από την Σινσινάτι, Λουτσιάνο Ακόστα.

Δίπλα τους ήταν ένας στεναχωρημένος μικρός οπαδός των ηττημένων, λόγω του αποκλεισμού της ομάδας του.

Ο Λιονέλ Μέσι δεν δίστασε να παρηγορήσει τον πιτσιρικά, την ώρα που ο Ακόστα τον είχε πάρει αγκαλιά.

Messi was consoling a kid who was a Cincinnati fan.



This is why Messi is loved by everyone.pic.twitter.com/1IpSzBWv05