Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Νεαρός κρατούσε όμηρους 13 παράτυπους μετανάστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεταξύ των ομήρων που κρατούνταν σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επιχείρησης στην περιοχή του Εχεδώρου, ήταν και 6 ανήλικοι.

-

Δεκατρείς αλλοδαποί, ανάμεσα τους και έξι ανήλικοι, κατακρατούνταν από έναν 20χρονο παρά τη θέλησή τους σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επιχείρησης στην περιοχή του Εχεδώρου στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, έπειτα από συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας, εντόπισαν -μεσημεριανές ώρες χθες - και απελευθέρωσαν τους μετανάστες, οι οποίοι όπως διαπιστώθηκε στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και συνέλαβαν τον 20χρονο, ο οποίος επίσης δε διέθετε έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ο δράστης, μαζί με συνεργούς του, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη, απαιτούσαν εκβιαστικά από τους μη νόμιμους μετανάστες χρηματικά ποσά, προκειμένου να τους απελευθερώσουν.

Σε βάρος του 20χρονου αλλοδαπού οι αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου σχημάτισαν δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της παράνομης κατακράτησης, της εκβίασης και της παράνομης μεταφοράς – προώθησης μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας.

Ο συλληφθείς, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκομένων στην υπόθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλόννησος: Εντυπωσιακός γάμος στο βυθό της θάλασσας (εικόνες)

Ρόδος - βιασμός: Χειροπέδες σε 46χρονο μετά από καταγγελία 17χρονης

Φωτιές - ΜΕΤΕΟ: Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καήκαν σε λίγες ημέρες