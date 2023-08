Κόσμος

Γουίλιαμ - Κέιτ: Πρώην βασιλικός σεφ εξηγεί γιατί τα παιδιά τους δεν τρώνε μαζί τους

Τι αποκαλύπτει για το πριγκιπικό ζεύγος πρώην βασιλικός σεφ.

Ο πρίγκιπας Λούις, η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Τζορτζ δεν επιτρέπεται να τρώνε με τους γονείς τους, Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπα Γουίλιαμ, κατά τη διάρκεια των εορτών και των επίσημων δείπνων.

Ο πρώην βασιλικός σεφ Ντάρεν ΜακΓκρέιντι, ο οποίος εργάστηκε τόσο για την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ Β' όσο και για την πριγκίπισσα Νταϊάνα, είπε στο Harper's Bazaar ότι τα βασιλικά παιδιά δεν μπορούν να φάνε με τους γονείς τους σε επίσημα δείπνα ή κατά τη διάρκεια των διακοπών. Σύμφωνα με τη Mirror, o σεφ αποκαλύπτει ότι ο κανόνας πηγάζει από τη σημασία της εκμάθησης της «ευγενικής συνομιλίας».

Σύμφωνα με τον ΜακΓκρέιντι, τα τρία παιδιά του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας «δεν επιτρέπεται να κάθονται με τους ενήλικες μέχρι να μάθουν την τέχνη της ευγενικής συνομιλίας». Σημείωσε επίσης ότι δεν υπήρξαν ποτέ εξαιρέσεις, ακόμη και για μεγάλες γιορτές, όπως τα Χριστούγεννα.

Προηγουμένως, ο πρώην βασιλικός σεφ, ο οποίος υπηρέτησε τη βασίλισσα Ελισάβετ για 15 χρόνια, αποκάλυψε επίσης ορισμένες βασικές πτυχές της διατροφής της. Για παράδειγμα, δεν έτρωγε ποτέ αμυλούχα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των ζυμαρικών ή των πατατών. Εξαίρεση έκανε μόνο εάν επρόκειτο για κρατικό δείπνο. Σε τακτική βάση, της σέρβιραν δύο λαχανικά μαζί με την κύρια πρωτεΐνη της, η οποία ήταν συνήθως ψητό ψάρι ή κοτόπουλο.

Ένα άλλο αγαπημένο της ήταν μια μεγάλη σαλάτα ή φρέσκα φρούτα. Η αείμνηστη μονάρχης είχε μάλιστα έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο έτρωγε τις μπανάνες. «Έκοβε το κάτω μέρος της μπανάνας και στη συνέχεια κατά μήκος και μετά σε μικροσκοπικές φέτες για να τη φάει με ένα πιρούνι», είπε ο ΜακΓκρέιντι στο Recipes Plus.

Όσο για τα γλυκά, η αείμνηστη βασιλική είχε μια εμμονή με το κέικ με μπισκότο σοκολάτας, σε σημείο που το επιδόρπιο να ταξιδεύει μαζί της σε όλο τον κόσμο.

