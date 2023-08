Πολιτική

Ανδρουλάκης για φωτιές: Το “κλειδί” για την αντιμετώπιση τους είναι η πρόληψη

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, επισκέφθηκε το πρωί, τα χωριά του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, επισκέφθηκε, νωρίτερα το πρωί τα χωριά του Δήμου Ιάσμου στη Ροδόπη, που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μαζί με τον βουλευτή του κόμματος, Αχμέτ Ιλχάν και κομματικά στελέχη μίλησαν με πληγέντες που έχασαν περιουσίες και διαπίστωσαν τη καταστροφή που άφησε πίσω της η φωτιά σε καμένα σπίτια και καλλιέργειες.

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε σε δηλώσεις του για «βιβλική καταστροφή στη Θράκη» και επισήμανε πως με «τα όσα συμβαίνουν στην Πάρνηθα λίγα χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Αθήνας και οι πυρκαγιές σε όλη τη χώρα τις τελευταίες ημέρες αποκαλύπτουν την ανάγκη η πατρίδα μας να επενδύσει στην πρόληψη για να αποκτήσουμε την ανθεκτικότητα να αντιμετωπίσουμε τις παρενέργειες της κλιματικής αλλαγής».

Ευχαρίστησε τους πυροσβέστες, τους εθελοντές και τους κατοίκους που καθημερινά αγωνίζονται να αντιμετωπίσουν αυτά τα ακραία φαινόμενα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ υπογράμμισε: «Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να υπάρχει εθνική συνεννόηση. Πρέπει να ακολουθήσουμε βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Να επενδύσουμε προφανέστατα στα εναέρια μέσα, αλλά το κλειδί της αντιμετώπισης των πυρκαγιών στη χώρα μας αποδεικνύεται και φέτος ότι είναι η πρόληψη».





