Κοινωνία

Παραπέμπονται οι συλληφθέντες για την “σύλληψη” 13 παράτυπων μεταναστών

Κατηγορητήριο εκδόθηκε και για τους 13 μετανάστες για απόπειρα εμπρησμού.

Σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση από τον Εισαγγελέα το κατηγορητήριο που αποδίδεται στους τρεις συλληφθέντες για την κράτηση και μεταφορά εντός τρέιλερ 13 μεταναστών που είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα αφορά τη διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια με ρατσιστικά κίνητρα σε συνδυασμό με αρπαγή με ρατσιστικά κίνητρα από κοινού και συναυτουργία και έκθεση σε κίνδυνο, ενώ τον αλλοδαπό ιδιοκτήτη του οχήματος που εμφανίζεται σε βίντεο να έλκει το τρέιλερ βαρύνει και η κατηγορία της παράβασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Σε ό,τι αφορά στους 13 μετανάστες, συριακής και πακιστανικής καταγωγής, αποδίδεται η κατηγορία τής απόπειρας εμπρησμού με κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών και παράνομη είσοδο.

