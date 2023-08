Κοινωνία

Missing Kid Alert για εξαφάνιση 15χρονης

Νέα φωτογραφία του κοριτσιού δόθηκε στην δημοσιότητα. Φόβους για την ζωή της εκφράζει το περιβάλλον της. Μπορείτε να βοηθήσετε;

Σε ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σχετικά με το Missing Kid Alert που έχει εκδοθεί για την 15χρονη Υβόννη, αναφέρεται πως δυστυχώς δεν έχει υπάρξει κάποιο νεότερο σχετικά με την τύχη της, δίδεται όμως στην δημοσιότητα νέα φωτογραφία της, πιο πρόσφατη, σε μια προσπάθεια να βρεθούν ίχνη της, με την βοήθεια πολιτών που τυχόν την έχουν συναντήσει.

Η ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

«Στις 11/08/2023, βραδινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας, η Υβόννη Π., 15 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε στις 16/08/23, και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο . Επειδή προέκυψε μία πιο πρόσφατη φωτογραφία, το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στην αναδημοσίευση της εξαφάνισης. Η Υβόννη Π. έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, έχει ύψος 1,70 και είναι αδύνατη. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζίν σορτσάκι, μαύρη μπλούζα και άσπρα παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

