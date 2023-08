Οικονομία

Φωτιές - Πυρόπληκτοι: Οι αποζημιώσεις και οι δικαιούχοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα γίνει η αποζημίωση των πληγέντων από τις φωτιές. Νέα απόφαση του Υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

-

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση και για τις δευτερεύουσες κατοικίες, αλλά και απλοποίηση των διαδικασιών, προβλέπει νέα απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, που αφορά τις αποζημιώσεις των πληγέντων από φυσικές καταστροφές και πυρκαγιές.

Ειδικότερα προβλέπεται η καταβολή των εξής αποζημιώσεων:

Οικονομική ενίσχυση 600 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό για την κύρια κατοικία του εφόσον έχει πληγεί, για την κάλυψη των πρώτων αναγκών. Το ποσό προσαυξάνεται για τις πολύτεκνες οικογένειες και τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οικονομική ενίσχυση ποσού έως 6.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση της οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Η ενίσχυση αυτή μειώνεται κατά 50% σε περίπτωση που αφορά αποζημίωση για τη δευτερεύουσα κατοικία.

ανά νοικοκυριό, για την επισκευή ή την αντικατάσταση της οικοσκευής της κύριας κατοικίας. Η ενίσχυση αυτή μειώνεται κατά 50% σε περίπτωση που αφορά αποζημίωση για τη δευτερεύουσα κατοικία. Οικονομική ενίσχυση ύψους 4.500 ευρώ σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία (67%) από τραυματισμό λόγω της φυσικής καταστροφής. Επίσης προβλέπεται ότι στην περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου, να μη γίνονται επιπλέον αυτοψίες από τις επιτροπές των δήμων για την ένταξη των οικογενειών στο πρόγραμμα ενίσχυσης. Με αυτόν τον τρόπο το υπουργείο εκτιμά πως θα συντομευτεί ο χρόνος για την καταβολή των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Οι πολίτες, προκειμένου να αποζημιωθούν, αρκεί να συμπληρώνουν τα υποδείγματα δηλώσεων που προβλέπονται στην απόφαση ενσωματώνοντας σε αυτές σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Οι δήμοι, από την πλευρά τους, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν στη ΓΔΑΕΦΚ αίτημα επιχορήγησης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία που εκδηλώθηκε η φυσική καταστροφή (έως τώρα η προθεσμία ήταν έξι μήνες). Η ΓΔΑΕΦΚ εφόσον εκδώσει απόφαση επιχορήγησης προς τον δήμο έχει στη συνέχεια τη δυνατότητα να διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα δικαιολογητικά που οι δικαιούχοι θα προσκομίσουν στους δήμους.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα προχωρήσει στην αναμόρφωση όλου του θεσμικού πλαισίου που αφορά τις φυσικές καταστροφές.

Ειδήσεις σήμερα:

Missing Kid Alert για εξαφάνιση 15χρονης

Συντριβή drone της Frontex που συνεργαζόταν με το Λιμενικό

Φωτιά στην Πάρνηθα: Νέα εστία στον Αυλώνα - Μάχη με αναζωπυρώσεις και ανέμους