Κόρινθος: Φωτιά και εκρήξεις σε εστιατόριο (βίντεο)

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο κατάστημα εστίασης στην περιοχή. Επιχείρηση της Πυροσβεστικής.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε εστιατόριο στο Λέχαιο Κορινθίας με αποτέλεσμα να προκληθεί συναγερμός στην Πυροσβεστική.

Πίσω από την επιχείρηση υπάρχει κατοικία, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας korinthostv.gr, οι πυροσβέστες απομάκρυναν προληπτικά ανθρώπους που διέμεναν στα γύρω σπίτια.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, στο σημείο ακούγονται συνεχείς εκρήξεις. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα.

