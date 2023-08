Οικονομία

North Evia Pass: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Τι προβλέπει το πρόγραμμα δωρεάν διακοπών στην βόρεια Εύβοια. Οδηγός για τους δικαιούχους, την διαδικασία και τις διορίες.

Σε λειτουργία πρόκειται να τεθεί την Παρασκευή 25η Αυγούστου το North Evia Pass 2023 μέσω του vouchers.gov.gr. Πρόκειται για την πλατφόρμα που υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και αποσκοπεί στην οικονομική στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας των περιοχών της Βόρειας Εύβοιας, που επλήγησαν από τις φωτιές του Αυγούστου του 2021, σε συνέχεια αντίστοιχου σχήματος της προηγούμενης χρονιάς.

Το πρόγραμμα αφορά σε άυλες ψηφιακές χρεωστικές κάρτες, τις οποίες οι δικαιούχοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέχρι και τις 30-11-2023 για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μεταφορών στις παραπάνω πληγείσες περιοχές. Ειδικότερα, πρόκειται να εκδοθούν 3.050 κάρτες των 100 ευρώ για τον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού και 3.500 κάρτες των 150 ευρώ για το Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Η πλατφόρμα vouchers.gov.gr θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων από την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2023 μέχρι την Τρίτη 29η Αυγούστου και ώρα 21:00.

Οι τελικοί δικαιούχοι θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί από το φορέα υλοποίησης αφού ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων, ενώ τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Η δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ, και μέσω αυτής 6.550 δικαιούχοι θα μπορούν να εκδώσουν μια άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα ως κίνητρο για να επισκεφτούν τις παραπάνω επιλέξιμες περιοχές, τονώνοντας την τοπική τουριστική και – ευρύτερη – οικονομική δραστηριότητας για το επόμενο τρίμηνο.

To North Evia Pass 2023 δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια και, ως εκ τούτου, αίτηση έχουν δικαίωμα να υποβάλουν όσοι πολίτες:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022,

δεν έχουν οι ίδιοι ή οι ωφελούμενοί τους ως κύρια κατοικία την Εύβοια, όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022 και

δεν είναι δικαιούχοι – ωφελούμενοι στο πλαίσιο:

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2022-2023 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ή όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2023-2024 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, ανεξαρτήτως από το αν γίνει τελικά χρήση των ανωτέρω παροχών ή όχι, και

συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο.

Διευκρινίζεται ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της Εύβοιας δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την άυλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας ή ένας εκ των δύο, σε περίπτωση χωριστής δήλωσης. Το North Evia Pass 2023 μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο για την κάλυψη δαπανών τοπικής μεταφοράς, εστίασης ή διαμονής του, είτε από όσους ορίζονται ως «ωφελούμενοί» του, δηλαδή:

τα ενήλικα τέκνα του που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2022, ή

ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

H λειτουργία της πλατφόρμας είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς για την υποβολή της αίτησης κάθε πολίτης χρειάζεται μόνο τους κωδικούς του στο Taxisnet και την επιβεβαίωση ενός αριθμού κινητού τηλεφώνου και μιας διεύθυνσης e-mail. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αναλυτικά:

Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς του στο Taxisnet.

Αμέσως μετά, καταχωρίζει τα στοιχεία επικοινωνίας του, δηλαδή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, τα οποία στη συνέχεια πιστοποιεί μέσω υπερσυνδέσμου και κωδικού μιας χρήσης (OTP – One Time Password) αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, δηλώνει τον Δήμο της επιλογής του, μεταξύ Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού και Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας.

Τέλος, ο πολίτης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν υπάγεται σε κάποια από τις μη επιλέξιμες κατηγορίες δικαιούχων στο πλαίσιο της δράσης και επιλέγει «Υποβολή», ολοκληρώνοντας τη διαδικασία κατάθεσης της αίτησης.

Η διαδικασία μπορεί να διεκπεραιωθεί και μέσω ΚΕΠ.

Για τους δικαιούχους που θα προκύψουν κατόπιν κλήρωσης θα εκκινήσει η διαδικασία έκδοσης της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας εντός 2 εργασίμων ημερών. Μετά την έκδοση ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών ενημερώνει τον δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας.

Επιπλέον, για την αποθήκευση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας απαιτείται κατάλληλο smartphone που υποστηρίζει τεχνολογία NFC – ανέπαφων συναλλαγών. Τέλος, μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δεν επιτρέπεται η ανάκληση της αίτησης ή η δημιουργία νέας.

Το North Evia Pass υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι λεπτομέρειες της δράσης ρυθμίζονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού Αναλυτικό οδηγό υπό μορφή ερωταπαντήσεων, μπορείτε να βρείτε στο vouchers.gov.gr/northeviapass, ενώ για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών της Δράσης στο τηλέφωνο 215 215 7841 (Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00)».

