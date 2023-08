Copernicus - Έβρος: Η μεγαλύτερη φωτιά στην Ευρώπη εδώ και χρόνια

Έως την Τετάρτη, οι δασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί στη χώρα μας έχουν κατακάψει περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα.

Σοκαριστικό το συμπέρασμα της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus που καταγράφει τα θλιβερά αποτελέσματα των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Όπως υποστηρίζει, έχοντας ήδη κάψει 72.333 εκτάρια (178,7 χιλιάδες στρέμματα) είναι η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια! Το πόση έκταση τελικά θα καεί είναι άγνωστο καθώς η πυρκαγιά είναι σε πλήρη εξέλιξη.

