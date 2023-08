Κοινωνία

Missing Alert: Πού και πώς βρέθηκε ο αγνοούμενος 23χρονος

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του Κυριάκου Αγγέλου. Ο 23χρονος εντοπίστηκε στην Ομόνοιας.

Σε ανακοίνωση του, "Το Χαμόγελο του Παιδιού" αναφέρει:

"Η περιπέτεια του Κυριάκου Αγγέλου, 23 ετών, έληξε σήμερα, 24 Αυγούστου 2023, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών του ανθρώπων που τον αναζητούσαν.

Ο Κυριάκος Αγγέλου, βρέθηκε στην περιοχή της Ομόνοιας και είναι καλά στην υγεία του. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στον Κυριάκο Αγγέλου και την οικογένειά του για οτιδήποτε χρειαστεί"

