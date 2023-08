Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα - Βίντεο από ελικόπτερο της Πυροσβεστικής με συγκλονιστικές εικόνες

Οι συγκινητικές προσπάθειες και οι συνομιλίες των χειριστών των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, με στόχο την αποτελεματικότερη προσβολή των εστιών της φωτιάς.

Τους κινδύνους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πυροσβέστες στο πεδίο φανερώνουν εντυπωσιακές εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος το οποίο διηύθυνε σήμερα το πρωί τα πυροσβεστικά αεροπλάνα και ελικόπτερα που επιχείρησαν στο μέτωπο της Πάρνηθας.



Σε πολλές περιπτώσεις ο συντονιστής ζητά από τους χειριστές των εναέριων μέσων να πραγματοποιήσουν ρίψη νερού μέσα σε χαράδρα, όπου οι πυκνοί καπνοί, η μορφολογία του εδάφους αλλά και η παρουσία επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων καθιστούν το έργο των ιπτάμενων ιδιαίτερα δύσκολο.



Στο πλαίσιο αυτό, ο συντονιστής ζητά επανειλημμένα από τους πιλότους να τηρούν όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας και να ακολουθούν συγκεκριμένες πορείες, ειδικά κατά την είσοδο και την έξοδό τους από την χαράδρα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος συντριβής ή σύγκρουσης δύο εναέριων μέσων.



Ενδεικτικό είναι επίσης ότι ένας από τους χειριστές ζητά από τον συντονιστή να επικοινωνήσει με τα επίγεια τμήματα και να τους ζητήσει να μετακινηθούν ώστε να μην πληγούν από τη ρίψη του νερού, ενώ σε άλλο σημείο ο υπεύθυνος του συντονισμού ζητά βολές ώστε να μειωθεί το πυροθερμικό φορτίο της πυρκαγιάς και να διευκολυνθεί το έργο των επίγειων τμημάτων.



Ένας ακόμα παράγοντας που δυσκολεύει το έργο της αεροπυρόσβεσης, όπως προκύπτει από τις επικοινωνίες μεταξύ των εναέριων μέσων, είναι οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην Πάρνηθα το πρωί και το μεσημέρι, οι οποίοι παρέσυραν εκτός στόχου το νερό που έριχναν τα αεροπλάνα.





Για τον λόγο αυτό, ο συντονιστής διατάζει τους πιλότους να προσαρμόσουν την επιχειρησιακή τους προσέγγιση και να κάνουν ρίψεις λίγο μπροστά από το μέτωπο της πυρκαγιάς, ώστε να ενυδατώνουν τη βλάστηση, να αυξάνουν την υγρασία των φυτών και κατ’ αυτόν τον τρόπο να επιβραδύνουν - περιορίζουν την εξάπλωση της φωτιάς.



Από τις συνομιλίες μέσω ασυρμάτου φαίνονται επίσης τα γρήγορα αντανακλαστικά της πυροσβεστικής αλλά και η σημασία υποδομών υδροληψίας και δασοπροστασίας.



Ενδεικτικό των γρήγορων αντιδράσεων του Σώματος, σε κάποιο σημείο ο συντονιστής της Πάρνηθας, κατόπιν υπόδειξης του εθνικού συντονιστικού κέντρου στο Μαρούσι, αποδεσμεύει ένα από τα εναέρια μέσα που είχε στη διάθεσή του και άμεσα το ανακατευθύνει, έμφορτο με νερό, προς τον Αυλώνα, όπου εκείνη τη στιγμή υπήρχε ανησυχία για ταχεία εξάπλωση φωτιάς.



Όσον αφορά στις υποδομές, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, οι πιλότοι ενημερώνουν ότι πηγαίνουν για υδροληψία όμως αντί να κατευθυνθούν προς τη θάλασσα, χάνοντας πολύτιμο χρόνο και καταναλώνοντας καύσιμα, εφοδιάζονται άμεσα με νερό από τους κοντινούς ταμιευτήρες της ΕΥΔΑΠ.



Παράλληλα, στις εικόνες από το συντονιστικό ελικόπτερο φαίνονται οι νέες και οι διευρυμένες αντιπυρικές ζώνες στην περιοχή Μετόχι που διανοίχτηκαν ή διαπλατύνθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χθες, από κρατικές υπηρεσίες και ιδιώτες, ώστε αποφευχθεί η εξάπλωση της φωτιάς στο βουνό και στον οικιστικό ιστό.

