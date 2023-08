Πολιτική

Μενέντεζ: Ο Ερντογάν μπορεί να επιτεθεί στην Κύπρο ανά πάσα στιγμή - Είναι απολυταρχικός ηγέτης

Ολομέτωπη επίθεση κατά του Τούρκου Προέδρου, ακόμη και για την επανεκλογή του, εξαπέλυσε από την Λευκωσία, ο πανίσχυρος γερουσιαστής των ΗΠΑ..

Αυτή είναι μια από τις πολλές επισκέψεις που κάνω τα τελευταία 30 χρόνια, εκτιμούμε βαθύτατα την σχέση που έχουμε με την κυπριακή κυβέρνηση, τον λαό της Κύπρου και προσβλέπουμε στο να εμβαθύνουμε αυτή τη σχέση και να βρούμε μελλοντικά ένα μονοπάτι, στο οποίο θα υπάρξει επανένωση με ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία, δήλωσε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Ο κ. Μενέντεζ συναντήθηκε το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ αμέσως μετά απηύθυνε χαιρετισμό στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυπρίων της Διασποράς.

Κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο κύριος Μενέντεζ είπε «καλησπέρα» στα ελληνικά, ενώ αμέσως μετά ανέφερε ότι είναι θαυμάσιο να βρίσκεται κανείς στη μία και μοναδική πρωτεύουσα της Κυπριακής Δημοκρατίας που δεν είναι άλλη από τη Λευκωσία.

Κατόπιν αναφέρθηκε στις επιθέσεις των Τουρκοκυπρίων εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην ουδέτερη ζώνη της Πύλας, λέγοντας ότι οι εργασίες που διεξάγονταν στην περιοχή δεν είχαν την απαραίτητη άδεια.

«Ας πούμε τα πράγματα όπως είναι: Μια απόλυτα απαράδεκτη παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Αλλά ο Πρόεδρος Ερντογάν έκανε κάτι για να το αποτρέψει αυτό; Όχι. Τίποτα απολύτως», επεσήμανε χαρακτηριστικά για να προσθέσει ότι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη εάν ληφθεί υπόψη ότι νωρίτερα αυτό τον χρόνο ο Ερντογάν πέτυχε την επανεκλογή του στην Τουρκία «στήνοντας το παιχνίδι υπέρ του».

«Χρησιμοποιώντας τους πόρους του κράτους για τον ίδιο, κλείνοντας ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, φυλακίζοντας ηγέτες της αντιπολίτευσης και δημοσιογράφους», συνέχισε.

Είπε πως «αυτές δεν είναι ενέργειες ενός υποψηφίου που θέλει να πάρει ψήφους σε δημοκρατικές εκλογές, αυτές είναι οι ενέργειες ενός απολυταρχικού ηγέτη. Για εμάς που νοιαζόμαστε βαθιά για την ασφάλεια και την ακεραιότητα της Ανατολικής Μεσογείου αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό», επεσήμανε ο Αμερικανός γερουσιαστής, για να τονίσει ότι «πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση γιατί ο Ερντογάν μπορεί να αλλάξει γνώμη οποιαδήποτε στιγμή. Ειδικά όσον αφορά την επιθετικότητά του κατά της Κύπρου».

Είπε ακόμη πως η πρόταση του Ερντογάν για εποικισμό του Αμμοχώστου παραβιάζει τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, κάτι που οι ΗΠΑ και η ΕΕ καταδικάζουν σθεναρά, ενώ κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει ψήφισμα με το οποίο θα καταδικάζει τις επιθέσεις επί κυπριακού εδάφους. Και θα συνεχίσουμε να καταδικάζουμε τέτοιου είδους ενέργειες είτε στα Βαρώσια είτε στην Πύλα είτε οπουδήποτε αλλού, πρόσθεσε.

Ο κ. Μενέντεζ αναφέρθηκε και στην γεωστρατηγική θέση της Κύπρου, την οποία χαρακτήρισε πολύτιμη για τη συλλογική μας ασφάλεια, σημειώνοντας πως επιθυμεί να δει μια πιο βαθιά συνεργασία στον ενεργειακό τομέα, όπου η Κύπρος έχει τόσα πολλά να προσφέρει.

Κάλεσε επίσης τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, να καταστήσει την επίλυση του Κυπριακού μια από τις ύψιστες προτεραιότητες της εξωτερικής του πολιτικής στη διακυβέρνησή του, λέγοντας «Πρέπει να πάμε από την απλή καταδίκη στη δράση».

Ανέφερε ότι οι σχέσεις Κύπρου - ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ σε καλύτερο σημείο και τέλος σημείωσε πως ο αγώνας για την Κύπρο δεν θα τελειώσει μέχρι να φύγει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης από το νησί.

