ECL - ΠΑΟΚ: βήμα πρόκρισης κόντρα στην Χαρτς

Άλμα πρόκρισης στους ομίλους του Europa Conference League έκανε ο ΠΑΟΚ,

Αν και βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει με 2-1 τη Χαρτς στο «Τάινκαστλ Παρκ», στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων για τα Play Off του UEFA Europa Conference League. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν αυτός που έκανε τη διαφορά στο 75', έπειτα από τα πέναλτι των Λόρενς Σάνκλαντ (9') και Στέφαν Σβαμπ (12'), δίνοντας στην ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους χειρότερους οιωνούς για τους Θεσσαλονικείς. Ο Αντρίς Τρεϊμάνις χρειάστηκε να πάει στο VAR μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Σβαμπ να ανατρέπει τον Κένεθ Βάργκας που έκλεψε την μπάλα από τον Ραφα Σοάρες. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε ο αρχηγός Σάνκλαντ για το 1-0 μόλις στο 9ο λεπτό. Προτού κοπάσουν οι πανηγυρισμοί των γηπεδούχων, ο Τρεϊμάνις έδειξε για δεύτερη φορά την άσπρη βούλα, έπειτα από ανατροπή του Ζίβκοβιτς από τον Λόρενς Κίνγκσλεϊ. Ο έτρρος αρχηγός Σβαμπ δε λάθεψε για το 1-1 μόλις στο 12'.

Μετά το εντυπωσιακό ξεκίνημα, ο ρυθμός έπεσε και οι ευκαιρίες ήταν ελάχιστες. Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή τους, χωρίς όμως να απειλήσουν ιδιαίτερα πλην ενός άστοχου διαγώνιου πλασέ του Ράφα Σοάρες στο 27'. Οι Σκωτσέζοι ήταν πολύ πιο επικίνδυνοι στις πλαγιοκοπήσεις. Στο 31' ο Σάνκλαντ με κεφαλιά ανάγκασε σε εντυπωσιακή ενστικτώδη επέμβαση τον Ντόμινικ Κοτάρσκι, με το Ράφα Σοάρες να βάζει σωτηρία κόντρα στον Λίαμ Μπόις στην εξέλιξη της φάσης.

Ένταση και νεύρα στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κίνγκσλεϊ να αστοχεί στο 48' από την κακή απομάκρυνση του Γιάννη Κωνσταντέλια και τον Ζίβκοβιτς να αναγκάζει σε επέμβαση σε δύο χρόνους τον Ζάντερ Κλαρκ δύο λεπτά αργότερα. Η επέμβαση του τερματοφύλακα της Χαρτς με το πόδι στο 55' ήταν σαφώς πιο δύσκολη στο σουτ του Τάισον έπειτα από φάση διαρκείας.

Οι γηπεδούχοι έφτασαν σε δεύτερο γκολ στο 67', ωστόσο έπειτα από παρέμβαση του VAR το τέρμα του Σάνκλαντ ακυρώθηκε για οφσάιντ. Εν τέλει στο 75' κι έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με ένα τρομερό σουτ με το αριστερό ο Ζίβκοβιτς νίκησε για δεύτερη φορά τον Κλαρκ για το 1-2. Πέμπτο γκολ του Σέρβου εξτρέμ στα τρία τελευταία ματς. Τρία λεπτά αργότερα, μάλιστα, ο Ζίβκοβιτς ανάγκασε σε επέμβαση με το ένα χέρι τον πεσμένο Κλαρκ.

Τα λάθη κι οι συνεχείς αλλαγές είχαν ως αποτέλεσμα να μη δημιουργηθεί άλλη φάση ως το φινάλε. Με το υπέρ του 2-1 στο Εδιμβούργο, ο ΠΑΟΚ καλείται να σφραγίσει το εισιτήριο της πρόκρισης για τους ομίλους του UEFA Europa Conference League την ερχόμενη Πέμπτη στην Τούμπα, αφήνοντας εκτός Ευρώπης τη Χαρτς.

Διαιτητής: Αντρίς Τρεϊμάνις (Λετονία)

Κίτρινες: Σάνκλαντ, Ντέβλιν - Τσιγγάρας, Εκόνγκ, Ράφα Σοάρες, Μουργκ.

ΧΑΡΤΣ (Φράνκι ΜακΑβόι): Κλαρκ, Ατκινσον (90' Οφιά), Κεντ, Ρόουλς, Κίνγκσλεϊ, Βάργκας (90' Όντα), Ντέιβιντ, ΜακΚέι (65' Λάουρι), Κοχρέιν (87' Σίμπικ), Σάνκλαντ, Μπόις (87' Ταγκάβα).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Κεντζιόρα, Εκόνγκ, Κουλιεράκης, Ράφα Σοάρες, Σβαμπ, Τσιγγάρας, Α. Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (70' Μουργκ), Τάισον (78' Νάρεϊ), Τόμας (88' Τζίμας).

