Europa League - Ολυμπιακός: με το ένα πόδι στους ομίλους οι “ερυθρόλευκοι”

Εύκολο βράδυ είχαν οι Πειραιώτες στον πρώτο αγώνα των πλει οφ κόντρα στην Τσουκαρίτσκι.

Ένα μεγάλο βήμα για την είσοδό του στους ομίλους του Europa League της περιόδου 2023/24 έκανε ο Ολυμπιακός απ’ τον πρώτο κιόλας αγώνα του για τα Play Off της διοργάνωσης με τη σερβική Τσουκαρίτσκι, την οποία νίκησε εύκολα με 3-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης», παίρνοντας ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στη Σερβία. Οι Πειραιώτες ήταν καταιγιστικοί στο πρώτο ημίχρονο, όταν και «καθάρισαν» τη νίκη τους, σημειώνοντας και τα τρία γκολ με πρωταγωνιστές τους Ελ Κααμπί (3’, 40’) και Φορτούνη (15’), με τους Σέρβους να μειώνουν στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μιλαντίνοβιτς.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στο γήπεδο στα... κόκκινα και με «συνταγή» Γκενκ, πήρε προβάδισμα με γκολ απ’ τα αποδυτήρια. Μόλις στο 3’ ο Βρουσάι απ’ τα δεξιά σέντραρε προς την περιοχή και τον Μασούρα που πήρε την κεφαλιά. Ο Σαμούροβιτς απέκρουσε κι ο Ελ Κααμπί που ακολουθούσε τη φάση έκανε το 1-0, σημειώνοντας το πρώτο τέρμα του με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Στο 6’ ο Ελ Κααμπί από τα δεξιά έκανε ένα περίεργο σουτ με το εξωτερικό, με την μπάλα να αποκρούεται απ’ το οριζόντιο δοκάρι, ενώ στο 15’ ο Φορτούνης με εντυπωσιακό σουτ στην κίνηση έκανε το 2-0. Στο 35’ η Τσουκαρίτσκι έχασε διπλή ευκαιρία, όταν ο Σούμποτιτς πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ κι ο Πασχαλάκης απέκρουσε, για να στείλει ακολούθως την μπάλα πάνω από τα δοκάρια ο Τόσιτς.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να είναι φουλ επιθετικός κι έφτασε σε τρίτο γκολ στο 40’ με ακόμη έναν πολύ ωραίο συνδυασμό των παικτών του. Ο Μπιέλ έπαιξε το ένα-δύο με τον Φορτούνη μετά από κόρνερ, ο αρχηγός των Πειραιωτών έβγαλε ωραία σέντρα κι ο Ελ Κααμπί με κεφαλιά έκανε το 3-0 για τους «ερυθρόλευκους».

Οι Πειραιώτες μπήκαν πολύ δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο και είδαν τον VAR να ακυρώνει το γκολ του Καμαρά στο 49’ λόγω χεριού, ενώ στο 56’ το εξαιρετικό πλασέ του Μπιέλ πέρασε ελάχιστα άουτ.

Στο 59’ το εντυπωσιακό απευθείας φάουλ του Φορτούνη από 35 μέτρα αποκρούστηκε από τον Σαμούροβιτς, ενώ στο 74’ η υπέροχη ενέργεια και μπαλιά του Σκάρπα, βρήκε τον Μπιέλ σε θέση βολής, όμως το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Σαμούροβιτς.

Δύο λεπτά αργότερα (76’) ο γκολκίπερ της Τσουκαρίτσκι απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του Μπιέλ στη γωνία του, ενώ στο 86’ ο Ελ Αραμπί απόφυγε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του, πλάσαρε αλλά βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ της σερβικής ομάδας, για να ακολουθήσει η κεφαλιά του Σκάρπα λίγο άουτ.

Οι Πειραιώτες δεν βρήκαν τέταρτο γκολ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πλήρωσαν τη... νωχελικότητα τους, καθώς η Τσουκαρίτσκι μείωσε στο τελικό 3-1 με τον Μιλαντίνοβιτς, ο οποίος είδε την μπάλα να κοντράρει πάνω του μετά την προσπάθεια του Στεφάνοβιτς.

Διαιτητής: Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανία)

Κίτρινες: Ρέτσος, Κίνι - Νίκσεβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Βρουσάι, Ρέτσος (70’ Πορόζο), Φρέιρε, Κίνι, Μαντί Καμαρά (60’ Έσε), Ιμπόρα, Μασούρας (59’ Σκάρπα), Μπιέλ (83’ Αλεξανδρόπουλος), Φορτούνης, Ελ Κααμπί (70’ Ελ Αραμπί).

ΤΣΟΥΚΑΡΙΤΣΚΙ (Μίλαν Λέσνιακ): Σαμούροβιτς, Σούμποτιτς, Ντρέζγκιτς, Στεφάνοβιτς, Ρόγκαν (46’ Νίκσεβιτς), Στάνκοβιτς (69’ Μιλαντίνοβιτς), Σισοκό, Κόβατς (46’ Ντόσιτς), Τόσιτς, Εντιαγέ (46’ Γιάνκοβιτς), Ιβάνοβιτς (87’ Γκόμες).

