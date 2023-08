Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρίψεις νερού με το πρώτο φως της ημέρας από 13 εναέρια μέσα. Βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς στην Βοιωτία.

-

Σημαντικά βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στη Πάρνηθα, καθώς οι άνεμοι έχουν πέσει με αποτέλεσμα να διευκολύνονται οι προσπάθειες κατάσβεσης της Πυροσβεστικής, που πλέον επικεντρώνονται σε ένα μικρό ενεργό μέτωπο νοτιοδυτικά στο Φρούριο της Φυλής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική κατά την διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν κάποιες αναζωπυρώσεις, οι οποίες όμως ήταν χαμηλότερης έντασης σε σχέση με αυτές που έγιναν τα ξημερώματα της Πέμπτης, και αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις που συνέχιζαν να επιχειρούν όλο το βράδυ.

Ειδικότερα στην Πάρνηθα συνεχίζουν να επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 77 οχήματα, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να πραγματοποιούν ρίψεις νερού 8 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς στη Βοιωτία όπου σύμφωνα με την Πυροσβεστική το μέτωπο που απασχολεί αυτή την στιγμή είναι στη Υλίκη, ενώ υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στο Στείρι, οι οποίες όμως φαίνεται να είναι διαχειρίσιμες.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές - Παρασκευή: οι περιοχές πολύ υψηλού κινδύνου (χάρτης)

Τραμπ: Σύλληψη και κράτηση στη φυλακή για μερικά λεπτά

Καιρός: βοριάδες, μπόρες και καταιγίδες την Παρασκευή