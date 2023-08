Τοπικά Νέα

Φωτιά στην Δαδιά: Εντοπίστηκε σορός στην Λευκίμμη - 20 οι νεκροί στον Έβρο

Ακόμη μια σορός εντοπίστηκε από πυροσβέστες σε δασική έκταση, αυξάνοντας τον αριθμό των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών από την φωιτά στον Έβρο, καθώς πυροσβέστες εντόπισαν μια σορά, σε δασική έκταση στην Λευκίμμη, το πρωί της Παρασκευής.

Όπως μετέδωσε ο Βαγγέλης Κοκολάκος στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί" του ΑΝΤ1, την είδηση επιβεβαιώσε ο ιατροδικαστής Αλεξανδρούπολης, κ. Παυλίδης.

Πιθανολογείται πως πρόκειται για παράτυπο μετανάστη που κυκλώθηκε από τις φλόγες και δεν κατάφερε να ξεφύγει, όπως συνέβη προ ημέρων και με τους 16 ενήλικες και τα 2 παιδιά που απαναθρακώθηκαν μέσα στο δάσος.

Σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος αναφέρονται τα εξής:

«Σορός άνδρα περισυλλέχθηκε από Πυροσβεστικούς Υπαλλήλους, χθες το μεσημέρι, σε δασικό δρόμο πλησίον των κεραιών της Λευκίμης, προς την Αγία Παρασκευή, στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Για το ανωτέρω περιστατικό, διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Υπενθυμίζουμε ότι, για τη διευκόλυνση της όλης διαδικασίας αναγνώρισης των θυμάτων της δασικής πυρκαγιάς που έλαβε χώρα την 21 Αυγούστου 2023 στην ευρύτερη περιοχή της κοινότητας Άβαντα της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχουν εκδοθεί κατευθυντήριες Οδηγίες Λειτουργίας της Ελληνικής Ομάδας Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών (D.V.I) από τις 23 Αυγούστου 2023.

H Eλληνική Oμάδα (D.V.I), έχει αναλάβει το ανθρωπιστικό έργο της αναγνώρισης των θυμάτων της εν θέματι καταστροφής, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, την Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Επισημαίνεται ότι, τo τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας με την Ελληνική Ομάδα D.V.I., που λειτουργεί από την Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023 και κατά τις ώρες 09.00 έως 17.00 (UTC+3), είναι τo +302131386000, υποστηρίζει τις γλώσσες: Αγγλικά, Αραβικά, Παστό, Τούρκικα και Ουρντού, ενώ η αποστολή εγγράφων για τους αγνοούμενους γίνεται στην γραμμή whatsApp 00306944471742 και στο Ε-mail dvi@astynomia.gr ».

Στις 21 Αυγούστου είχε εντοπιστεί ο πρώτος νεκρός απο την φωτιά που μαίνεται στον Έβρο επίσης στην περιοχή της Λευκίμμης.

Με τον εντοπισμό της σορού σήμερα το πρωί, αυξάνεται σε 20 ο αριθμός των νεκρών στον Έβρο απο τις πυρκαγιές των τελευταίων ημερών.

