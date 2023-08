Κοινωνία

Φωτιά στην Πάρνηθα: “Πήγα να ανάψω κερί που σώθηκε το σπίτι μου κι όταν γύρισα ήταν καμένο!”

Κραυγή απόγνωσης συνταξιούχου οικοδόμου, που είδε τους κόπους μιας ζωής να γίνονται στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς έμεινε από νερό το όχημα της Πυροσβεστικής.

Προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ και να σταθεί και πάλι στα πόδια του, ο Κλεάνθης Χαρίτος, ένας από τους πληγέντες της φωτιάς στην Πάρνηθα.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί», αναφέρθηκε στον εφιάλτη που έζησε. «Όταν ξέσπασε η φωτιά ήμουν όλο το βράδυ στο πόδι. Χάρη και στους πυροσβέστες που έκαναν τη δουλειά τους με αυταπάρνηση, το σπίτι μου σώθηκε. Το έβλεπα κι ευχαριστούσα το θεό ανακουφισμένος και αποφάσισα να πάω να ανάψω ένα κεράκι στην εκκλησία. Όταν γύρισα μετά από λίγο, βρήκα το σπίτι μου καμένο».

«Οι πυροσβέστες εξακολουθούσαν να είναι στην περιοχή, αλλά είχε τελειώσει το νερό και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Είχε εξαντληθεί το νερό στην προσπάθεια τους να σβήσουν τη φωτιά από ένα πεύκο από το οποίο ξεκίνησαν όλα. Ήταν δυο πεύκα δίπλα στο σπίτι μου. Ήξερα ότι είναι επικίνδυνα, αλλά δεν μπορούσα να τα κόψω γιατί υπήρχε απαγόρευση από το Δασαρχείο», συμπλήρωσε ο κ. Χαρίτος.

